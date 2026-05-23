إجلاء أكثر من 40 ألف نسمة في كاليفورنيا إثر تسرّب كيميائي

  • 23 أيار 2026
  • 12:31
خبرني - أجلت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أكثر من 40 ألف شخص، بعد أن بدأ تسرّب كيميائي سامّ من خزّان في أحد مصانع قطاع الفضاء والطيران.

ويحتوي الخزان على نحو 7,000 غالون من مادة ميثيل ميثاكريلات شديدة التطاير وسريعة الاشتعال التي تستخدم في إنتاج البلاستيك.

وسارعت هيئة الإطفاء في مقاطعة "أورانج" في جنوب كاليفورنيا إلى إصدار أوامر إخلاء للمنطقة المحيطة بمصنع "غاردن غروف" بعد منتصف يوم الخميس، عقب ورود بلاغات عن ارتفاع في درجة حرارة أحد الخزانات.

وتقرَّر توسيع محيط منطقة الإخلاء، فيما يجري التحقيق في أسباب التسرّب الحاصل.

ويقول مسؤولو الهيئة إن في المنشأة ثلاثة خزانات، أحدها يعاني خللاً في نظام التبريد.
وفي مؤتمر صحافي بعد ظهر الجمعة، قال رئيس هيئة الإطفاء كريغ كوفي، إن هناك احتمالين لما قد تؤول إليه الحال: الأول أن يفشل الخزان وتتسرب منه "مواد كيميائية شديدة الخطورة" إلى المنطقة المحيطة بالمنشأة.

والاحتمال الثاني، ارتفاع درجة حرارة الخزان وصولاً إلى الانفجار، بما يؤثر على الخزانَين الآخرين بما يحتويان عليه من وقود أو مواد كيميائية.

وأضاف كوفي بأن "هذا ليس إجراءً احترازيا... هذا الشيء مصيره سيفشل، ولا نعلم متى... نحن نبذل قصارى جهدنا لمعرفة متى أو كيف يمكننا الحيلولة دون ذلك".
ويقوم فريق متخصص في التعامل مع المواد الخطرة بالتنسيق مع خبراء، بحثاً عن طريقة لتخفيف الضغط عن الخزان المتضرّر والحدّ من المخاطر.

وقال رئيس الإطفاء إن أوامر الإخلاء ستظل سارية بينما تحاول السلطات احتواء التسرب. وأضاف أن فريقه تمكن من منع مزيد من ارتفاع درجات حرارة الخزانات المتضررة.

في غضون ذلك، دشّنت هيئة الإطفاء مراكز للإيواء بالإضافة إلى خط هاتفي ساخن لطلب النجدة.

وطلب المسؤولون من الناس "الامتناع عن الاتصال لتقديم اقتراحات" بشأن كيفية التعامل مع الحادث.

