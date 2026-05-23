قائد ​الجيش الباكستاني أجرى مباحثات في طهران

  • 23 أيار 2026
  • 12:30
خبرني - ذكرت وسائل ‌إعلام إيرانية رسمية اليوم السبت أن قائد ​الجيش الباكستاني ​عاصم منير أجرى محادثات ⁠مع وزير الخارجية ​الإيراني عباس عراقجي ​في طهران أمس الجمعة، في الوقت الذي تكثف ​فيه إسلام ​اباد جهودها الدبلوماسية للمساعدة في ‌التوسط ⁠بين إيران والولايات المتحدة.

وتبادل الجانبان الآراء ​حول "​أحدث" ⁠المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى منع ​المزيد من ​التصعيد ⁠وإنهاء الحرب مع إيران، وذلك خلال ⁠محادثات ​استمرت حتى ​وقت متأخر من الليل.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن عراقجي، أجرى اليوم السبت، محادثات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، وتبادل معه وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والعملية الدبلوماسية القائمة والجهود المبذولة لمنع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب.

يأتي هذا فيما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي وشبكة "سي بي إس" أن الولايات المتحدة تدرس شن ضربات جديدة على إيران، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيّر جدول أعماله للبقاء في واشنطن في نهاية هذا الأسبوع، ما عزز التكهنات حول احتمال استئناف القتال ضد طهران.
وذكرت "سي بي إس" الشريك الإعلامي لبي بي سي في الولايات المتحدة، أن الجيش الأمريكي يستعد لشن ضربات جديدة محتملة على الجمهورية الإسلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت الشبكة عن مصادر عديدة بأن بعض أفراد الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات ألغوا خططهم لعطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى تحسباً لضربات محتملة.

وأضافت أن مسؤولي الدفاع والاستخبارات بدأوا في تحديث قوائم استدعاء القوات الأمريكية في المنشآت الخارجية، مع تناوب دفعات من القوات المتمركزة في الشرق الأوسط على مغادرة المنطقة، وذلك في إطار جهود تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وسط مخاوف من رد إيراني محتمل.

وفي صباح الجمعة، جمع الرئيس ترامب أقرب مستشاريه لبحث الحرب في إيران بحسب أكسيوس، فيما أشارت سي بي إس إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بعد.

