السبت: 23 أيار 2026
فُقِد لساعات وانتهى به المطاف جثة… مأساة شاب تهز محافظة مادبا

  • 23 أيار 2026
  • 11:26
خبرني - عُثر الجمعة على جثة شاب متوفيا في منطقة جسر حمامات ماعين بمحافظة مادبا، وذلك بعد ساعات من فقدانه الذي استمر لنحو 12 ساعة، في حادثة أثارت حزنا واسعا في المنطقة.

وبحسب المعلومات الاولية، فان الشاب كان قد فُقد منذ ساعات الصباح، قبل ان يتم العثور عليه لاحقا في منطقة وُصفت بالوعرة قرب الجسر، وسط ترجيحات اولية تفيد بانه سقط في المنطقة الصخرية المحيطة بالموقع.

العثور على الجثة بعد عمليات بحث
وذكرت مصادر محلية ان فرق البحث والجهات المعنية تحركت بعد الابلاغ عن فقدان الشاب، حيث جرى تمشيط المنطقة المحيطة بجسر حمامات ماعين، قبل العثور عليه متوفيا في موقع وعِر يصعب الوصول اليه بسهولة.

وبينت المصادر ان الظروف الجغرافية للمنطقة الصخرية ساهمت في تعقيد عمليات البحث خلال الساعات الأولى من فقدانه، قبل ان يتم تحديد موقعه لاحقا.

حالة حزن واسعة في مادبا
وخيمت حالة من الحزن على اهالي المنطقة بعد انتشار خبر الوفاة، حيث نعى عدد من المواطنين الفقيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته.

وتواصل الجهات المختصة متابعة تفاصيل الحادثة للوقوف على ملابساتها بشكل ادق، في وقت تم فيه نقل الجثة الى الجهات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية المتبعة.

الجرائم الإلكترونية تحذّر الأردنيين من أسلوب احتيالي إلكتروني جديد - صور
  • 2026-05-23 12:01
  • 2026-05-22 19:35
  • 2026-05-21 16:42
  • 2026-05-21 09:24
  • 2026-05-21 08:55
  • 2026-05-21 02:37