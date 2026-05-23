توقعات بزيادة الطلب على الذهب مع انطلاق موسم الأعياد والأفراح

خبرني - قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان،  إن الطلب والعرض على الذهب لغايات الادخار والاستثمار بالسوق المحلية ضعيف على الرغم من استقرار الأسعار.

وحول الحركة الشرائية المقبلة توقع علان أن تشهد السوق تحسنا بسيطا خلال الأيام المقبلة لغايات شراء المصاغ الذهبي مع بدء موسم الأفراح والأعياد.

وأضاف إن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية الجمعة، عند 4510 دولارات للأونصة الواحدة.

ولفت علان إلى أن شبه استقرار أسعار الذهب في السوق يعود إلى استمرار الحديث عن العودة إلى الحرب مع إيران أو التوصل إلى السلام من خلال الوساطة الباكستانية، إضافة إلى اجتماع الفيدرالي الأميركي واجتماع إدارته الجديدة لتحديد السياسة الجديدة المرتبطة بقوة الدولار.

أسعار الذهب بالأردن السبت.. عيار 21 عند 91.70 دينار
