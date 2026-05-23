ارتفاع الطلب على الدينار الأردني قبيل عيد الأضحى

خبرني - يتزايد الطلب على الدينار الأردني بوتيرة متسارعة خلال الأيام الأخيرة لدى محال الصرافة في السوق المحلية، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار صيارفة في السوق المحلية، إلى أن الارتفاع يعود إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها زيادة حجم حوالات المغتربين، إضافة إلى طول مدة إجازة العيد، فضلا عن الإقبال المتزايد على السياحة الداخلية في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالميا، ما أدى إلى تراجع نشاط السياحة الخارجية للأردنيين.

وتوقع هؤلاء أن ترتفع وتيرة الطلب على الدينار خلال الأيام المقبلة، وأن تتنامى بصورة أكبر خلال أشهر الصيف كاملة، مع بدء إجازات المغتربين نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وحول أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الدينار، بلغ سعر بيع الدولار في السوق المحلية 70.85 قرش، بينما بلغ سعر شرائه 70.8 قرش.

وبلغ سعر بيع اليورو 82 قرشا، وسعر الشراء 83 قرشا، في حين بلغ سعر بيع الليرة التركية 1.5 قرش، وسعر الشراء كذلك 1.5 قرش. وفي المقابل، بلغ سعر الدرهم 19 قرشا للشراء و19.5 قرش للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه المصري 1.5 قرش للبيع والشراء.

وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات المغتربين الأردنيين الواردة إلى المملكة بنسبة 12.4 % خلال الربع الأول من عام 2026.

وبحسب البنك المركزي، بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1.232 مليار دولار.

ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين في الخارج نحو 925 ألف مغترب، يتوزع العدد الأكبر منهم في دول الخليج العربي بواقع 765 ألف مغترب، أي ما يشكل 81 % من إجمالي المغتربين، في حين يعيش نحو 29 ألف مغترب في مجموعة من الدول العربية غير الخليجية، ويقيم نحو 140 ألفا في بلدان غير عربية بما نسبته 15.2 % من إجمالي عدد المغتربين، وفق آخر تحديث لوزارة الخارجية الصادر عام 2021.

الطلب على الدينار.. نشاط ملحوظ

وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي إن محال الصرافة في السوق المحلية تشهد حاليا ارتفاعا ملموسا في الطلب على الدينار الأردني.

وأكد السعودي أن محال الصرافة بدأت تلمس نشاطا في تحويلات المغتربين المرتبطة بموسم العيد، متوقعا أن تشتد وتيرتها خلال الأيام المقبلة.

وتوقع السعودي أن ترتفع حوالات المغتربين بصورة أكبر نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل مع بدء إجازات الأردنيين في الخارج، إذ عادة ما يرافق عودتهم إلى المملكة نشاط في شراء الأراضي والشقق السكنية.

%20 نسبة تنامي حوالات المغتربين في الأسبوع الأخير

بدوره، أكد المستثمر في القطاع نعيم مشربش وجود نشاط كثيف في الأسواق على الطلب على الدينار، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى والعطلة الطويلة خلاله.

ولفت مشربش إلى أن زيادة مستوى الطلب على الدينار مرتبطة أيضا بالنشاط الكبير الذي يشهده السوق على حوالات المغتربين، والتي سجلت ارتفاعا بنحو 20 %.

وبين أن الظروف الإقليمية دفعت المغتربين إلى مضاعفة حجم حوالاتهم، متوقعا تنامي مستوياتها خلال أشهر الصيف كاملة.

الإقبال المتزايد على السياحة الداخلية

واتفق المستثمر في القطاع علاء ديرانية مع سابقيه حول تنامي الطلب على الدينار الأردني لدى محال الصرافة خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الطلب المرتفع يأتي استكمالا لمسار الطلب الجيد الذي يشهده الدينار منذ فترة طويلة.

وعزا ديرانية ارتفاع الطلب إلى مجموعة عوامل، منها العطلة الطويلة لموسم العيد الحالي، إضافة إلى زيادة تدفق حوالات المغتربين، إلى جانب الإقبال المتزايد على السياحة الداخلية في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالميا، ما حدّ من نشاط السياحة الخارجية للأردنيين.

وأشار ديرانية إلى أن المؤشرات كافة، من حيث عودة المغتربين واستعادة الموسم السياحي، مع قرب التوصل إلى اتفاق لوقف شامل للحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، تشير إلى استمرار الطلب على الدينار خلال الفترة المقبلة.

وتنشط في قطاع الصرافة المحلية نحو 250 شركة وفرعا موزعة في مختلف أنحاء المملكة، وتشغّل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.

الغد