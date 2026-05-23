خبرني - نشر الفنان المصري أحمد سعد، لقطات تضج فرحاً من حفل تخرج ابنه أحمد جونيور، على حسابه في "إنستغرام".

وظهر سعد في الفيديو الذي شاركه مع متابعيه ليل الجمعة، برفقة ابنته جودي ونجله، الذي فاجأه بهدية "ثقيلة"، إذ أهداه مفتاح سيارة احتفالًا بتخرجه.

كما نشر تعليقاً مؤثرا على فيديو التخرج، معبراً عن فخره بولده البكر، كاتباً: "عاش بطل قدر يكسر كل الحدود، ويكون بجد راجل أقدر أعتمد عليه.. الحمد لله ربنا كان الحارس في الأول وفي الآخر، الحمد لله أنا فرحان وفخور بيه".

وكان سعد أعلن قبل نحو أسبوعين انفصاله للمرة الثالثة عن زوجته علياء بسيوني التي كانت تتولى إدارة أعماله طيلة السنوات الأخيرة، لافتاً إلى البدء في إجراءات الطلاق وإنهاء مهامها في إدارة أعماله. وقال حينها عبر حسابه في إنستغرام "نظراً للانفصال عن السيدة علياء بسيوني للمرة 3 منذ 3 أشهر، أصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي".

هذا وأطلق الفنان المصري البرومو التشويقي لأغنيته الأولى "فلوس بابا" ضمن ألبوم الفرفوش، مع ديستانكت عبر مواقع التواصل تمهيدا لبثها كاملة الأحد.