*
السبت: 23 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عملاق إسباني يشعل الصراع.. تحرك جديد للتعاقد مع محمد صلاح

  • 23 أيار 2026
  • 10:00
عملاق إسباني يشعل الصراع تحرك جديد للتعاقد مع محمد صلاح

خبرني - يترقب متابعو النجم المصري محمد صلاح أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي تحديد هوية الفريق الجديد للاعب بعد إعلانه الرحيل عن "الريدز".
وبحسب موقع "fichajes" بدأت إدارة النادي الإسباني بالفعل محادثات مع ممثلي صلاح لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى الدوري الإسباني رغم استمرار ارتباط اسمه بالانتقال إلى الهلال السعودي خلال الموسم المقبل.

كما وكشفت تقارير إسبانية أن إدارة أتلتيكو مدريد حصلت على دعم مالي ضخم من صندوق "أبولو" الأمريكي من أجل إبرام صفقات كبرى خلال فترة الانتقالات المقبلة ويأتي محمد صلاح على رأس الأهداف المطلوبة لتدعيم هجوم الفريق.
ويؤمن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بأن خبرات محمد صلاح وقدراته الهجومية ستمثل إضافة قوية لأتلتيكو مدريد خاصة مع سعي النادي للحفاظ على نجمه جوليان ألفاريز الذي يحظى باهتمام من برشلونة وباريس سان جيرمان في ظل تمسك النادي بالحصول على 100 مليون يورو للموافقة على رحيله.

ويستعد صلاح لاختتام مسيرته التي امتدت لتسعة أعوام في ملعب "آنفيلد"، عندما يستضيف ليفربول فريق برينتفورد يوم الأحد المقبل. 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بعد رونالدو.. ميسي ينضم إلى نادي المليارديرات
بعد رونالدو.. ميسي ينضم إلى نادي المليارديرات
  • 2026-05-23 02:16
لانس يُتوَّج بكأس فرنسا لأول مرة .. وإنجاز تاريخي لسعود عبد الحميد
لانس يُتوَّج بكأس فرنسا لأول مرة .. وإنجاز تاريخي لسعود عبد الحميد
  • 2026-05-23 02:06
رئيس نادي شباب الأردن: الفيصلي نادٍ كبير واستقراره مطلب وطني ويجب اتخاذ قرار سريع وحاسم
رئيس نادي شباب الأردن: الفيصلي نادٍ كبير واستقراره مطلب وطني ويجب اتخاذ قرار ...
  • 2026-05-22 21:39
مانشستر يونايتد يكافئ كاريك بعقد حتى 2028
مانشستر يونايتد يكافئ كاريك بعقد حتى 2028
  • 2026-05-22 18:13
رسميا.. نهاية حقبة بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي
رسميا.. نهاية حقبة بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي
  • 2026-05-22 16:36
شباب عجلون يطالبون بإعادة تأهيل مجمع عجلون الرياضي
شباب عجلون يطالبون بإعادة تأهيل مجمع عجلون الرياضي
  • 2026-05-22 14:46