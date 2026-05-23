عملاق إسباني يشعل الصراع.. تحرك جديد للتعاقد مع محمد صلاح

خبرني - يترقب متابعو النجم المصري محمد صلاح أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي تحديد هوية الفريق الجديد للاعب بعد إعلانه الرحيل عن "الريدز".

وبحسب موقع "fichajes" بدأت إدارة النادي الإسباني بالفعل محادثات مع ممثلي صلاح لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى الدوري الإسباني رغم استمرار ارتباط اسمه بالانتقال إلى الهلال السعودي خلال الموسم المقبل.

كما وكشفت تقارير إسبانية أن إدارة أتلتيكو مدريد حصلت على دعم مالي ضخم من صندوق "أبولو" الأمريكي من أجل إبرام صفقات كبرى خلال فترة الانتقالات المقبلة ويأتي محمد صلاح على رأس الأهداف المطلوبة لتدعيم هجوم الفريق.

ويؤمن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بأن خبرات محمد صلاح وقدراته الهجومية ستمثل إضافة قوية لأتلتيكو مدريد خاصة مع سعي النادي للحفاظ على نجمه جوليان ألفاريز الذي يحظى باهتمام من برشلونة وباريس سان جيرمان في ظل تمسك النادي بالحصول على 100 مليون يورو للموافقة على رحيله.

ويستعد صلاح لاختتام مسيرته التي امتدت لتسعة أعوام في ملعب "آنفيلد"، عندما يستضيف ليفربول فريق برينتفورد يوم الأحد المقبل.