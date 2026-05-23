مصرع 82 عاملا بانفجار منجم للفحم شمالي الصين

خبرني - لقي 82 عاملا صينيا مصرعهم جراء انفجار في منجم للفحم شمالي البلاد وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

وقالت قناة "سي سي تي في" الحكومية إن 9 عمال ما زالوا مفقودين جراء انفجار غاز في منجم ليوشينيو للفحم بمقاطعة شانشي التي تعتبر عاصمة تعدين الفحم في الصين.

وفي تفاصيل الحادث قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن ‌‌انفجار الغاز وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في منجم ليوشينيو للفحم في منطقة تشين يوان، حيث كان 247 عاملا يعملون تحت الأرض.

وأدى الحادث في البداية إلى مقتل 8 عمال وترك عشرات آخرين محاصرين تحت الأرض.

وأفادت الوكالة في وقت سابق بأن مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام للغاية وعديم الرائحة، "تجاوزت الحدود" في المنجم، مشيرة إلى أن بعض المحاصرين تحت الأرض كانوا في "حالة حرجة".

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل "كل الجهود" لمعالجة المصابين وإجراء تحقيقات شاملة في الحادثة، ومساءلة ⁠⁠صارمة وفقا للقانون بحسب وكالة الأنباء الصينية.

كما أكد ضرورة أن تستخلص كل المناطق والإدارات الدروس من هذه الحادثة، "وأن تبقى متيقظة في ما يتعلق بسلامة مكان العمل".

وكرر رئيس الوزراء لي تشيانغ ⁠⁠هذه التعليمات، داعيا إلى نشر المعلومات ⁠⁠في الوقت المناسب وبدقة، وإلى المساءلة الصارمة.

والصين هي أكبر مستهلك للفحم في العالم وأكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، رغم تركيبها قدرات الطاقة المتجددة بسرعة قياسية.

وتحسنت سلامة المناجم في الصين في العقود الأخيرة، لكن الحوادث ما زالت تحدث بشكل متكرر في قطاع غالبا ما تكون فيه بروتوكولات السلامة متساهلة.

ويعمل في مناجم الفحم في الصين وحدها أكثر من 1.5 مليون شخص.