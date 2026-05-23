فيديو يغضب الجزائريين.. شاب هاجم سيدة دخلت سوقاً للأضاحي

خبرني - أثار مقطع فيديو متداول من أحد أسواق المواشي في الجزائر، قبيل حلول عيد الأضحى، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر شاب يوجّه عبارات اعتبرها كثيرون مسيئة للنساء، فيما ارتفعت الأصوات للمناداة بوقف التحرش اللفظي بالنساء.



ووثّق الفيديو سيدة كانت تتحدث عن دخولها سوق المواشي للمرة الأولى بهدف شراء أضحية العيد، قبل أن يقاطعها أحد الشباب قائلاً: "السوق الذي تدخله النساء ليس سوقاً"، مشيراً إلى أن السوق للرجال وهو ما أثار غضبا واسعاً.

فردّت السيدة على الشاب مؤكدة أن من حقها دخول السوق مثل أي شخص آخر، مستشهدة بسيرة السيدة خديجة رضي الله عنها، التي عُرفت بالتجارة والعمل، كما وجّهت له انتقاداً بسبب ما اعتبرته إهانة للنساء.

فيما أشعل المقطع تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن رفضهم لمثل هذه التصرفات، معتبرين أنها تعكس نظرة تمييزية تجاه المرأة. وكتب أحد المعلقين: "لا أعتقد أن هذا الشاب يدرك خطورة ما يقول، خاصة أن السيدة قد تكون مضطرة لدخول السوق"، فيما رأى آخر أن "هناك أزمة مجتمعية حقيقية عندما يتم التقليل من شأن النساء أو إهانتهن في الأماكن العامة".

من جانبها، قالت المحامية والناشطة الحقوقية فريدة بلحول إن الشاب "لا يمثل الجزائريين"، مشيرة إلى أن حجم الانتقادات الواسعة التي طالته عبر مواقع التواصل يؤكد رفض المجتمع لهذا السلوك. وأضافت، في تصريحات لـ"العربية/الحدث.نت"، أن كثيراً من النساء في الجزائر يتعرضن لمواقف مشابهة بشكل شبه يومي، موضحة أن بعض الفئات لا تزال تنظر إلى أماكن عامة مثل أسواق السيارات والمواشي والملاعب وحتى المقاهي باعتبارها فضاءات مخصصة للرجال فقط، الأمر الذي يدفع العديد من النساء إلى تجنبها خوفاً من التحرش أو التعرض لنظرات ساخرة ومستهزئة.

كما دعت بلحول إلى تطبيق عقوبات صارمة ضد المتحرشين بالنساء، مهما كان شكل التحرش، معتبرة أن هذه الممارسات تساهم في تقييد حضور المرأة في المجتمع وتحدّ من مشاركتها في الحياة العامة.

وختمت مشددة على أهمية التوعية المجتمعية بخطورة هذه التصرفات، مؤكدة أن مواجهة التحرش مسؤولية جماعية لا تقتصر على الحقوقيين أو المدافعين عن حقوق المرأة فقط، بل تشمل المجتمع بأكمله.