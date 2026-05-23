مقابلة تشعل الإنترنت.. بعد ظهور غريب لجنرال أميركي

خبرني - انشغل العديد من الأميركيين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بمقطع مصور من مقابلة للجنرال روبرت هاروارد، النائب السابق لقائد القيادة المركزية الأميركية.

فبعدما أطل الجنرال الأميركي السابق على شبكة فوكس نيوز متحدثاً عن الملف الإيراني وموقع واشنطن الحالي بعد أشهر على الحرب ضد إيران، اشتعلت موجة تساؤلات وعشرات نظريات المؤامرة.

إذ تداول العديد من الأميركيين ما قالوا إنها لقطات تظهر المتحدث وكأنه يرتدي قناعاً شبيهاً بوجه الجنرال المتقاعد.

بل ذهب البعض ساخرين إلى التلميح بأنه ليس هاروارد، بل ربما كائن فضائي.

كما عمد آخرون إلى نشر صور لروبرت من مقابلات سابقة ومقارنتها مع ظهوره الأخير على فوكس نيوز.

إلا أن الأمر بعيد كل البعد عن كل هذا الجدل، فالجنرال السابق الذي لا يزال يتمتع بلا شك بلياقة رياضية، اقترب من عمر الـ 70 وبالتالي رقبته ترهلت. فيما ساهم ضوء الكاميرا بلا شك في رسم خط غامق اللون عند رقبته، ما بدا كأنه فجوة ما، أوحت بأنه يرتدي قناعاً.