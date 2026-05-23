*
السبت: 23 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

  • 23 أيار 2026
  • 08:22
الأردن طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

خبرني - تسجل درجات الحرارة العظمى السبت، أقل من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يكون الطقس الأحد مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويكون الطقس يومي الاثنين والثلاثاء مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26-16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24-14، وفي المرتفعات الشمالية 21-12، وفي مرتفعات الشراة 23-13، وفي مناطق البادية 31-15، وفي مناطق السهول 27-16، وفي الأغوار الشمالية 33-21، وفي الأغوار الجنوبية 35-23، وفي البحر الميت 34-22، وفي خليج العقبة 35-23 درجة مئوية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور
أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور
  • 2026-05-23 09:20
نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة
نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المست...
  • 2026-05-22 22:12
الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى.. لا سيادة لإسرائيل عليه
الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى.. لا سيادة لإسرائيل عليه
  • 2026-05-22 21:04
متحف السيارات الملكي يستقبل زواره مجانا الاثنين احتفاءً بذكرى الاستقلال
متحف السيارات الملكي يستقبل زواره مجانا الاثنين احتفاءً بذكرى الاستقلال
  • 2026-05-22 20:20
متحف السيارات الملكي يُسيّر موكبا مهيبا يجوب عمان احتفاءً بعيد الاستقلال
متحف السيارات الملكي يُسيّر موكبا مهيبا يجوب عمان احتفاءً بعيد الاستقلال
  • 2026-05-22 20:18
ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا
ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا
  • 2026-05-22 18:34