الأردن.. طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

خبرني - تسجل درجات الحرارة العظمى السبت، أقل من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يكون الطقس الأحد مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويكون الطقس يومي الاثنين والثلاثاء مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26-16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24-14، وفي المرتفعات الشمالية 21-12، وفي مرتفعات الشراة 23-13، وفي مناطق البادية 31-15، وفي مناطق السهول 27-16، وفي الأغوار الشمالية 33-21، وفي الأغوار الجنوبية 35-23، وفي البحر الميت 34-22، وفي خليج العقبة 35-23 درجة مئوية.