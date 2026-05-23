لماذا اعتذر ترمب عن حضور زفاف نجله؟

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه لن يحضر حفل زواج نجله الأكبر، دونالد ترمب الابن، من الشخصية الاجتماعية البارزة في "بالم بيتش" بيتينا أندرسون؛ وذلك لالتزامه بالبقاء في واشنطن لإنجاز ما وصفها بمهام حكومية عاجلة.

وكتب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "على الرغم من رغبتي الشديدة في أن أكون بجانب ابني دون جونيور وبيتينا، أحدث عضو في عائلة ترمب، فإن الظروف الحكومية ومسؤولياتي تجاه الولايات المتحدة تحول دون ذلك".

وأضاف: "أشعر أن من الضروري بقائي في البيت الأبيض خلال هذه الفترة الحساسة".

وكان ترمب صرح للصحفيين الخميس بأن نجله كان يأمل في حضوره، وقال "لديّ ملف ‌‌اسمه إيران وأمور أخرى"، مشيرا إلى أنه سيحاول الحضور ولكن التوقيت غير مناسب له.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن مصادر مطلعة أن الحفل سيقام مطلع الأسبوع المقبل على جزيرة خاصة في جزر الباهاما، فيما كشفت وثائق رسمية في مقاطعة "بالم بيتش" بفلوريدا أن الزوجين قد أتما بالفعل إجراءات الزواج القانونية.

وتجري إدارة ترمب محادثات دبلوماسية غير مباشرة مع إيران بوساطة باكستانية بهدف إبرام اتفاق ينهي ‌‌الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط من العام الجاري.