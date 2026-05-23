إدارة ترمب تقرّ تعديلا جديدا بشأن طلبات غرين كارد

خبرني - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -أمس الجمعة- أنه سيتعين على غالبية الأجانب الساعين للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية -المعروفة بـ"غرين كارد " (Green Card)- التقدم بطلباتهم من بلدانهم الأصلية.

وقال الناطق باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية زاك كالر في بيان له: "ابتداء من الآن، يجب على الأجنبي الموجود بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة، والذي يريد الحصول على ‘غرين كارد‘ أن يعود إلى بلده لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية".

وأوضح كالر أن فئات "غير المهاجرين" -مثل الطلاب والعمال المؤقتين أو الحاصلين على تأشيرات سياحية- يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدد، مؤكدا أن النظام الأمريكي مصمم لكي يغادروا عند انتهاء زيارتهم، ولا ينبغي أن تكون هذه الزيارة بمثابة خطوة أولى في عملية الحصول على الإقامة الدائمة.

وفيما يتعلق بأبعاد القرار، أشار المتحدث باسم دائرة الهجرة إلى أن إلزام الساعين للحصول على الإقامة الدائمة بتقديم طلباتهم من بلدانهم "يقلل الحاجة إلى تعقب وإبعاد أولئك الذين يقررون التواري والبقاء في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بعد رفض طلبات إقامتهم"، لافتا إلى أن وزارة الخارجية ستتولى إدارة هذه الطلبات عبر المكاتب القنصلية الأمريكية في الخارج.

وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست ، فإن الولايات المتحدة تمنح أكثر من مليون "غرين كارد" سنويا، وأكثر من نصف مقدمي هذه الطلبات يوجدون -حتى الآن- داخل الأراضي الأمريكية أثناء إتمام المعاملات.

يُذكر أن الرئيس دونالد ترمب كان قد تعهد -خلال حملته الانتخابية- بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، كما أوقفت إدارته العمل بآليات قانونية عدة تمكِّن من الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة منذ توليه المنصب.



