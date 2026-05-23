*
السبت: 23 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • إجلاء 40 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب تسرب كيميائي ... ومسؤولون يحذرون

إجلاء 40 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب تسرب كيميائي ... ومسؤولون يحذرون

  • 23 أيار 2026
  • 04:01
إجلاء 40 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب تسرب كيميائي ومسؤولون يحذرون

خبرني - أجلي أكثر من 40 ألف شخص في عدة مدن بجنوب كاليفورنيا، بعد أن حذر مسؤولون من أن خزانا يتسرب منه مواد كيميائية سامة في منشأة للطيران بمقاطعة أورانج سوف ينهار حتما وقد ينفجر.

وقال رئيس هيئة إطفاء المقاطعة، كريغ كوفي، إن الخزان في منشأة "غاردن غروف" يحتوي على نحو 7000 غالون من مادة "ميثاكريلات الميثيل" شديدة الاشتعال والتطاير، المستخدمة في صناعة البلاستيك.

وأضاف كوفي في مؤتمر صحفي: "هذا الشيء سينهار، لا نعرف متى"، مرجحا خيارين: إما انهيار الخزان وتسرب المواد الكيميائية، أو انفجاره في "حالة ارتفاع حراري" قد تمتد إلى خزانات مجاورة.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ تعمل على تبريد الخزان وإيجاد حلول لتخفيف الضغط عنه، مؤكدا عدم وجود تسرب غاز نشط حاليا، وأن جودة الهواء لا تزال تحت المراقبة.

بدأت الحادثة بعد ظهر الخميس الماضي بتسرب من نظام التبريد في أحد الخزانات الثلاثة بالمنشأة. ورغم محاولات السيطرة الأولية، قررت السلطات صباح الجمعة توسيع أوامر الإجلاء لتشمل مدن غاردن غروف وسايبريس وستانتون وآناهايم وبونا بارك وويستمنستر.

لا يزال سبب التسرب قيد التحقيق، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.

 

ما هو ميثاكريلات الميثيل؟

يقول خبراء الصحة إن ميثاكريلات الميثيل هو إيبوكسي بلاستيكي قابل للاشتعال يولد حرارته الخاصة، وهو مهيج للجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤدي التعرض له إلى تهيج الرئتين والجلد والعينين، بالإضافة إلى الغثيان والدوار. المادة الكيميائية أثقل من الهواء، لذا فإن بخارها ينخفض ويستقر في الأسفل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مسؤولو الجيش والاستخبارات الأميركية يلغون إجازاتهم وسط استعداد لاحتمال استئناف الحرب
مسؤولو الجيش والاستخبارات الأميركية يلغون إجازاتهم وسط استعداد لاحتمال استئنا...
  • 2026-05-23 04:22
نيويورك بوست : الكشف عن مخطط لاغتيال إيفانكا ترمب
نيويورك بوست : الكشف عن مخطط لاغتيال إيفانكا ترمب
  • 2026-05-23 04:19
ترمب يفقد ثلث فريقه.. استقالة غابارد تُعمق نزيف المناصب الرفيعة بالبيت الأبيض
ترمب يفقد ثلث فريقه.. استقالة غابارد تُعمق نزيف المناصب الرفيعة بالبيت الأبيض
  • 2026-05-23 01:32
ترمب عن إيران: سينتهي الأمر قريباً
ترمب عن إيران: سينتهي الأمر قريباً
  • 2026-05-22 23:45
مديرة الاستخبارات الأمريكية تعلن استقالتها من منصبها
مديرة الاستخبارات الأمريكية تعلن استقالتها من منصبها
  • 2026-05-22 22:53
قائد الجيش الباكستاني يصل طهران وسط حديث عن (إطار تفاهم) أولي بين إيران وأمريكا
قائد الجيش الباكستاني يصل طهران وسط حديث عن (إطار تفاهم) أولي بين إيران وأمريكا
  • 2026-05-22 20:12