إنييستا يستهل مشوراه التدريبي من الملاعب الخليجية

بدأ أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق أندريس إنييستا أولى خطواته في عالم التدريب، بعدما قرر خوض تجربته الفنية الأولى عبر نادي غلف يونايتد (Gulf United) الإماراتي، وذلك بعد أقل من عامين على اعتزاله كرة القدم.

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، فإن إنييستا، البالغ من العمر 42 عاما، سيتولى تدريب الفريق الإماراتي في أول تجربة له على مقاعد البدلاء، في خطوة تمثل بداية فصل جديد في مسيرة أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم.

وسيعمل النجم الإسباني السابق مع مجموعة من اللاعبين المعروفين، من بينهم المدافع الفرنسي جوليان جانفييه، ولاعب الوسط الهولندي ليروي فير، إضافة إلى المهاجم الدولي السويدي روبن كوايسون.

وكان إنييستا قد لمح منذ اعتزاله إلى رغبته في دخول عالم التدريب، مؤكدا في تصريحات سابقة لصحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أنه يريد “تعلم كل ما يتعلق بكرة القدم خارج أرض الملعب”، مشيرا إلى أن تدريب برشلونة يمثل حلما كبيرا بالنسبة إليه، لكنه يفضل التدرج واكتساب الخبرة أولا.

وأضاف النجم الإسباني السابق أنه يطمح مستقبلا للعمل مع برشلونة أو منتخب إسبانيا، باعتبارهما المكانين اللذين يرتبط بهما عاطفيا ورياضيا، لكنه يركز حاليا على بناء مسيرته التدريبية خطوة بخطوة.

ويُعد إنييستا أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الإسبانية، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 2010، كما أحرز لقب بطولة أمم أوروبا 2008 وبطولة أمم أوروبا 2012، وخاض 130 مباراة دولية بقميص “لا روخا”.

كما صنع إنييستا مجده الكبير مع برشلونة، حيث لعب دورا محوريا في الجيل الذهبي للنادي الكتالوني لأكثر من 15 عاما، قبل أن يختتم مسيرته الكروية بتجارب في اليابان والإمارات العربية المتحدة، وصولا إلى إعلان اعتزاله عام 2024.

وبالتوازي مع مسيرته الجديدة في التدريب، اتجه إنييستا أيضا إلى عالم الأعمال الرياضية، إذ أصبح أحد مؤسسي وكالة الرياضة والترفيه "نافر ساي نافر" (Never Say Never)، التي دخلت مجال رياضة الدراجات الهوائية بعد الاستحواذ على فريق "إن إس إن سيكليزم" (NSN Ciclismo) العام الماضي بالشراكة مع منصة الاستثمار السويسرية "ستونويغ" (Stoneweg).

وأكد إنييستا في تصريحات سابقة أنه يرغب في الانخراط بشكل أكبر في عالم الدراجات، معتبرا أن هذه الرياضة تُجسد قيمة العمل الجماعي، وهي القيمة التي يراها أساس النجاح في مختلف المجالات الرياضية.