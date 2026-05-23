واقيات الشمس .. 20% فقط من المنتجات تحقق معايير الأمان والفعالية

خبرني - كشف تقرير مجموعة العمل البيئي (EWG) السنوي العشرون لواقيات الشمس عن تضارب في سوق منتجات الحماية من الشمس في الولايات المتحدة. فمن ناحية يوجد تحسن ملحوظ في المكونات وانتشار أوسع للخيارات الآمنة، لكن من ناحية أخرى تظهر مشكلة جوهرية تتعلق بضعف الحماية من الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى (UVA)، المرتبطة بسرطان الجلد والشيخوخة الضوئية.

20 بالمئة فقط من المنتجات تحقق معايير الأمان والفعالية

بحسب التقرير الذي حلل 2784 منتجا من واقيات الشمس، فإن 550 منتجا فقط (حوالي 20%) تفي بمعايير السلامة والحماية المتوازنة من الأشعة فوق البنفسجية، وفق ما أعلنته EWG، وهي منظمة غير ربحية معنية بالصحة والبيئة (EWG Sunscreen Guide 2026).

كما حصل 62 منتجا فقط على علامة EWG Verified®، وهي تُمنح للمنتجات التي تستوفي أعلى معايير شفافية المكونات وتوفر حماية متوازنة من الأشعة طويلة المدى (UVA) والمتوسطة المدى (UVB)، بينما وصل عدد المنتجات المدرجة ضمن هذه الفئة (بما فيها مرطبات وبلسم شفاه) إلى نحو 130 منتجا.

تحسن في السوق

تشير EWG إلى أن سوق واقيات الشمس شهد تطورا خلال العقدين الأخيرين، مع انخفاض استخدام بعض المواد المثيرة للجدل وارتفاع الاعتماد على الفلاتر المعدنية.

إذ تراجعت مكونات مثل الأوكسيبنزون من 70% قبل 20 عاما إلى نحو 5% فقط اليوم، كما تراجع استخدام فيتامين إيه (A) (ريتينيل بالميتات) من 41% إلى نحو 2%. في المقابل زاد وعي المستهلكين بأهمية التأكد من مكونات منتجات العناية بالبشرة واختيار الآمن منها.

لكن رغم هذا التحسن، يؤكد التقرير أن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة: معظم واقيات الشمس في الولايات المتحدة لا توفر حماية كافية من UVA، وهي الأشعة التي تخترق الجلد بعمق وترتبط بتطور الميلانوما، وهي من أخطر أنواع سرطانات الجلد.

وتشير دراسة علمية نُشرت ضمن أبحاث EWG في مجلة فوتوإيميونولوجي آند فوتوميديسين (Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine) إلى أن المنتجات توفر في المتوسط 59% فقط من حماية الأشعة المتوسطة المدى و24% فقط من حماية الأشعة طويلة المدى مقارنة بما توحي به الملصقات.

فجوة في التنظيم وادعاءات حماية مضللة

بحسب CNN، ما زال المستهلكون ينجذبون إلى منتجات ذات عامل حماية من الشمس (SPF) مرتفع جدا (70–100+)، رغم أن الفرق الفعلي في الحماية محدود؛ إذ إن SPF 50 يحجب نحو 98% من الأشعة، بينما SPF 100 يحجب نحو 99% فقط، دون فعالية ملموسة.

كما يلفت التقرير إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في ادعاءاتها، في ظل استمرار الاعتماد على اختبارات غير دقيقة نسبيا في الولايات المتحدة، مقارنة بمعايير أكثر صرامة في أوروبا التي حدّثت أنظمتها عام 2024.

صعود الواقيات المعدنية

يظهر التقرير أن 497 من أصل 550 منتجا موصى بها تعتمد بشكل أساسي على الفلاتر المعدنية مثل أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، والتي تعمل على تشكيل حاجز يعكس الأشعة فوق البنفسجية بدل امتصاصها.

وتشير الأدلة الطبية الحديثة إلى أن الواقيات الشمسية المعدنية أصبحت من أكثر الخيارات شيوعا وأمانا في الوقاية اليومية من أشعة الشمس، خصوصا عند المقارنة مع بعض الفلاتر الكيميائية.

كما أن هذا النوع من الواقيات يُستخدم بشكل واسع للأطفال وللأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو المعرضة للحساسية الجلدية، نظرا لكونه أقل اختراقا للجلد وأكثر استقرارا تحت أشعة الشمس مقارنة ببعض المركبات الكيميائية.