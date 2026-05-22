رئيس نادي شباب الأردن: الفيصلي نادٍ كبير واستقراره مطلب وطني ويجب اتخاذ قرار سريع وحاسم

خبرني - قال رئيس نادي شباب الأردن سليم خير، اليوم الجمعة، إن الفيصلي نادٍ كبير واستقراره مطلب وطني ويجب اتخاذ قرار سريع وحاسم، وذلك تعليقا على حالة الجدل القائمة حول تحديد رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الفيصلي.

وأضاف خير عبر منشور في موقع الفيسبوك ان الأولوية الآن يجب أن تكون لحماية أجواء المنتخب وإبعاد أي أزمات داخلية قد تنعكس سلبًا على مسيرته.

وتاليا ما نشره خير عبر صفحته في موقع الفيسبوك:

المطلوب اليوم من معالي وزير الشباب اتخاذ قرار سريع وحاسم بشأن ملف النادي الفيصلي، وفق الأنظمة والتعليمات المرعية، سواء بالمضي نحو الانتخابات أو أي إجراء قانوني واضح يحقق الاستقرار ويضع حدًا لحالة الجدل القائمة. فليس من المنطقي أن تتحول قضية تحديد رئيس اللجنة المؤقتة للفيصلي إلى قضية رأي عام مفتوحة دون حسم، بينما منتخب الوطن يستعد لمرحلة تتطلب الهدوء والدعم الكامل.

الفيصلي نادٍ كبير ومهم، واستقراره مطلب وطني ويجب اتخاذ قرار سريع وحاسم سواء كان قرار استحواذ او قرار تشكيل لجنة مؤقتة بغظ النظر من سيترأس هذه اللجنة مع اخذ الاعتبار لرأي الجماهير الفيصلاوية ،،،،،،

ان الأولوية الآن يجب أن تكون لحماية أجواء المنتخب وإبعاد أي أزمات داخلية قد تنعكس سلبًا على مسيرته. اليوم ليس وقت الخلافات ولا تصفية الحسابات، بل وقت الاصطفاف خلف النشامى… فمصلحة الأردن أولا