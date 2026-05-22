بنما تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لحل نزاع الصحراء

خبرني - جددت جمهورية بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها الحل الوحيد والواقعي لتسوية قضية الصحراء المغربية، معبرة في الوقت ذاته عن تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2797.

وجاء هذا الموقف على لسان نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي، كارلوس أرتورو هويوس بويد، عقب مباحثات أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى المغرب.

وأكد المسؤول البنمي أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تمثل الأساس الجاد وذي المصداقية للتوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك في إطار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، مع احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.

وأشار نائب وزير الخارجية البنمي إلى أن سفارة بلاده بالمغرب تواصل ممارسة اختصاصاتها القنصلية على كامل التراب المغربي، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.

كما جددت بنما دعمها الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل دفع المسار السياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف.