متحف السيارات الملكي يستقبل زواره مجانا الاثنين احتفاءً بذكرى الاستقلال

خبرني - أعلن متحف السيارات الملكي عن فتح أبوابه أمام المواطنين والزوار مجاناً، طيلة يوم الاثنين المقبل، 25 أيار، من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الـ 10مساء؛ احتفاء بعيد الاستقلال الـ80 للمملكة.

وأعدّ المتحف لهذه المناسبة الوطنية الغالية برنامجاً متكاملاً، يضم حزمة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية الموجهة لكافة أفراد العائلة والشباب في يوم وطني حافل بالفعاليات المتميزة.

وتستهدف هذه المبادرة إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على الإرث التاريخي الممتد للمملكة، ومواكبة قصة تطور الأردن عبر ثمانية عقود مضت، ممثلة بالسيارات الملكية النادرة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالإنجازات الوطنية تحت ظل الراية الهاشمية.