*
الجمعة: 22 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

متحف السيارات الملكي يستقبل زواره مجانا الاثنين احتفاءً بذكرى الاستقلال

  • 22 أيار 2026
  • 20:20
متحف السيارات الملكي يستقبل زواره مجانا الاثنين احتفاءً بذكرى الاستقلال

خبرني - أعلن متحف السيارات الملكي عن فتح أبوابه أمام المواطنين والزوار مجاناً، طيلة يوم الاثنين المقبل، 25 أيار، من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الـ 10مساء؛ احتفاء بعيد الاستقلال الـ80 للمملكة.

وأعدّ المتحف لهذه المناسبة الوطنية الغالية برنامجاً متكاملاً، يضم حزمة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية الموجهة لكافة أفراد العائلة والشباب في يوم وطني حافل بالفعاليات المتميزة.

وتستهدف هذه المبادرة إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على الإرث التاريخي الممتد للمملكة، ومواكبة قصة تطور الأردن عبر ثمانية عقود مضت، ممثلة بالسيارات الملكية النادرة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالإنجازات الوطنية تحت ظل الراية الهاشمية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى.. لا سيادة لإسرائيل عليه
الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى.. لا سيادة لإسرائيل عليه
  • 2026-05-22 21:04
متحف السيارات الملكي يُسيّر موكبا مهيبا يجوب عمان احتفاءً بعيد الاستقلال
متحف السيارات الملكي يُسيّر موكبا مهيبا يجوب عمان احتفاءً بعيد الاستقلال
  • 2026-05-22 20:18
ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا
ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا
  • 2026-05-22 18:34
أمانة عمّان تطلق حملة (إنت بطريق وأنا بطريق)
أمانة عمّان تطلق حملة (إنت بطريق وأنا بطريق)
  • 2026-05-22 18:02
زيادة جديدة على تعرفة النقل في سورية
زيادة جديدة على تعرفة النقل في سورية
  • 2026-05-22 16:25
ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي
ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي
  • 2026-05-22 15:32