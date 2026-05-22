  • 22 أيار 2026
  • 18:54
أمريكا تحث الغرب على التفكير في بدء مهمة عسكرية في مضيق هرمز

خبرني - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن على الغرب الجماعي أن يبدأ بالتفكير في بدء مهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز.

وأضاف روبيو، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "الناتو" في السويد: "يجب أن نبدأ بالتفكير في ما سنفعله إذا قررت إيران خلال الأسابيع القليلة القادمة إبقاء المضيق مغلقا.. في هذه الحالة، سيتعين على أحد ما القيام بشيء حيال ذلك. يجب أن نبدأ بالتفكير في هذا الأمر. لقد طرحت هذه المسألة اليوم".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "لست متأكدا من أنها ستكون بالضرورة مهمة حلف شمال الأطلسي، لكن بالتأكيد يمكن لدول الحلف المساهمة فيها"، مشيرا إلى الحاجة إلى "خطة بديلة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا قد بدأتا في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية. وأعلنت واشنطن وطهران في 8 أبريل وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت إيران فرض قواعد خاصة للعبور عبر مضيق هرمز.

