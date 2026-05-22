ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكرياتين يوميًا؟

خبرني - كشفت تقارير علمية حديثة أن تأثير مكمل الكرياتين، الشائع استخدامه بين الرياضيين، على ضغط الدم لا يزال غير محسوم، إذ أظهرت الدراسات نتائج متباينة بين الانخفاض أو الثبات أو الارتفاع الطفيف لدى بعض الفئات.

ويُستخدم الكرياتين عادةً لتحسين الأداء البدني وزيادة القوة العضلية، إلا أن أبحاثًا تناولت علاقته بصحة القلب والأوعية الدموية أشارت إلى أنه قد يؤثر بشكل غير مباشر على ضغط الدم من خلال تحسين تدفق الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي، ما قد يساهم في خفضه بشكل طفيف لدى بعض الأشخاص.

وفي المقابل، لم تجد دراسات أخرى أي تغير يُذكر في ضغط الدم لدى الرياضيين أو البالغين الأصحاء الذين استخدموا الكرياتين لفترات مختلفة، ما يشير إلى أن تأثيره قد يكون محدودًا أو غير مؤثر سريريًا في كثير من الحالات.

لكن بعض الأبحاث حذّرت من احتمالية ارتفاع ضغط الدم لدى فئات معينة، خاصة المصابين بأمراض مزمنة أو من يتناولون جرعات عالية لفترات طويلة، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة نشاط الجهاز العصبي وتضيّق الأوعية الدموية.

ويُصنّع الكرياتين من الأحماض الأمينية، ويحوّله الجسم إلى مصدر رئيسي للطاقة داخل العضلات، كما يُنتَج جزء منه طبيعيًا في الجسم، بينما يأتي الباقي من الغذاء أو المكملات.

وتشير التوصيات العامة إلى أن الجرعات الآمنة تتراوح بين 3 و5 غرامات يوميًا، مع التحذير من الإفراط في الاستخدام الذي قد يسبب آثارًا جانبية مثل اضطرابات المعدة أو احتباس السوائل.

ويحذر الخبراء من استخدام الكرياتين دون إشراف طبي لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو ارتفاع ضغط الدم أو بعض الاضطرابات النفسية، فيما لا يُنصح به للأطفال والحوامل لغياب بيانات كافية حول سلامته في هذه الفئات.