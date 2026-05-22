ChatGPT يحل مسألة رياضية مستعصية عمرها 80 عاما.. ويسقط نظرية عالم شهير

خبرني - أعلنت شركة OpenAI، المطورة لتطبيق ChatGPT، أنها حققت تقدما جديدا في قدرات الذكاء الاصطناعي على التفكير المنطقي، بعد أن تمكن نموذجها من حل مسألة رياضية عمرها 80 عاما.

وتعود مسألة مسافة الوحدة المستوية (Planar Unit Distance Problem) إلى عام 1946، حين طرح عالم الرياضيات المجري بول إردوس سؤالا يبدو بسيطا: إذا أحضرت ورقة رسم ووضعت عليها بعض النقاط، فكم عدد أزواج النقاط التي يمكن أن تكون على المسافة نفسها من بعضها بعضا؟. وكانت فرضية إردوس أن هذا العدد سيرتفع قليلا فقط عن عدد النقاط نفسها.

وبمعنى أبسط، تخيل أن أمامك ورقة فارغة وبدأت ترسم عليها نقاطا، ثم أحضرت مسطرة وثبّت مسافة معينة، لنقل سنتيمترا واحدا. والسؤال الذي طرحه العالم المجري هو: كم عدد أزواج النقاط التي يمكن أن تكون على هذه المسافة الثابتة بالضبط؟. وكان تخمين إردوس أن هذا العدد لا يزيد كثيرا عن عدد النقاط نفسها. فإذا كان لديك 100 نقطة، فإن عدد الأزواج المتساوية المسافة سيكون قريبا من 100 وليس آلافا.

والآن، وبعد ثمانية عقود، توصل نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لـOpenAI إلى نتيجة مغايرة تماما، حيث استخدم فروعا مختلفة من الرياضيات لاكتشاف ترتيبات جديدة للنقاط تكسر الحد الذي وضعه إردوس في تخمينه.

وأوضحت الشركة أن النموذج الذي قام بهذه الحسابات هو نموذج استدلالي للأغراض العامة، أي أنه يقوم بتقسيم المشكلات إلى خطوات أصغر لحلها، وليس نظاما مبرمجا مخصصا للرياضيات فقط.

ورغم أن هذا الإنجاز أثار حماسة علماء الرياضيات، إلا أن المسألة الأكبر ما تزال دون حل. فالذكاء الاصطناعي لم يأت بإجابة جديدة تحدد بدقة السرعة التي يتزايد بها عدد أزواج النقاط، بل اكتفى بإثبات أن الحد الذي اقترحه إردوس كان منخفضا جدا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها OpenAI حل مسائل إردوس. ففي العام الماضي، احتفلت الشركة بما اعتقدت أنه اختراق، لكنه تبين لاحقا أنه كان معتمدا على معلومات موجودة مسبقا امتصها النموذج من الأدبيات الرياضية دون أن يكتشف شيئا جديدا.

أما هذه المرة، فقد تم التحقق من صحة النتائج من قبل علماء رياضيات مستقلين، من بينهم توماس بلوم، الذي انتقد سابقا ادعاءات الشركة. وقد شارك بلوم في تأليف ورقة علمية مرافقة تشرح هذا الإنجاز.

وكتب بلوم أن نظام الذكاء الاصطناعي حقق نتائجه من خلال "المثابرة في مسارات كان الإنسان قد يستبعدها باعتبارها لا تستحق وقت الاستكشاف". لكنه أضاف أن البشر لعبوا دورا حاسما في تحسين النتائج، حيث قام الباحثون في OpenAI وعلماء رياضيات آخرون بمناقشة الإثبات وتحسينه واستكشاف آثاره.

من جانبه، وصف عالم الرياضيات البارز تيم غاورز هذه النتيجة بأنها "علامة فارقة في رياضيات الذكاء الاصطناعي".

أما أندرو روغويسكي، من معهد الذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان في جامعة ساري، فقال إن هذا الإعلان يظهر أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تمنح البشر طرقا جديدة للنظر إلى المشكلات، مضيفا: "أصبح من الواضح الآن أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على عالم الفكر الإبداعي وسيصبح أداة أساسية للبحث العلمي في المستقبل".