رسميا.. نهاية حقبة بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي

خبرني - أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا رحيل مدربه الإسباني بيب غوارديولا بنهاية الموسم الجاري، ليسدل الستار على واحدة من أنجح الحقبات في تاريخ النادي بعد مسيرة امتدت لعشر سنوات.

ووجه غوارديولا رسالة مؤثرة لجماهير النادي عقب إعلان رحيله، قال فيها: "لقد عملنا، وعانينا، وقاتلنا معا، وحققنا الأشياء بطريقتنا الخاصة. والآن، مع نهاية وقتي، ابقوا سعداء. شكرا لكم على ثقتكم بي، وشكرا لأنكم دفعتموني للأمام وأحببتموني".

وأكد النادي الإنجليزي في بيان رسمي أن المدرب الكتالوني، الذي تولى قيادة الفريق في يوليو 2016، غير تاريخ مانشستر سيتي بشكل جذري، بعدما قاده لحصد 20 لقبا، ليصبح المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ النادي.

ورغم رحيله عن منصب المدير الفني، أوضح مانشستر سيتي أن غوارديولا سيواصل ارتباطه بمجموعة "سيتي فوتبول غروب" من خلال دور جديد كسفير عالمي، يتضمن تقديم الاستشارات الفنية للأندية التابعة للمجموعة والمشاركة في عدد من المشاريع والشراكات المستقبلية.

وخلال حقبة غوارديولا، حقق مانشستر سيتي طفرة تاريخية على مستوى البطولات المحلية، إذ ارتفع رصيد النادي من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز من 4 إلى 10 ألقاب، كما عزز حضوره في مختلف المسابقات المحلية ليصبح أحد أبرز أندية أوروبا والعالم خلال العقد الأخير.