عبور 35 سفينة عبر مضيق هرمز بتنسيق إيراني وواشنطن ترفض فرض رسوم

خبرني - قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بعد التنسيق مع إيران.

وذكرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تمكنت من “توفير ممر آمن للملاحة رغم حالة انعدام الأمن التي أوجدتها أمريكا في مضيق هرمز”، على حد قولها.

وكانت بحرية الحرس الثوري قد أعلنت، أمس الخميس، أن 31 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال اليوم الماضي.

وأعلنت إيران عن تأسيس “هيئة إدارة الممر المائي في الخليج”، وفرضت نطاق سيطرة يمتد من كوه مبارك جنوب إيران إلى جنوب الفجيرة شرقا، ومن نهاية جزيرة قشم إلى أم القيوين غربا، قائلة إن المرور داخل هذا النطاق لعبور المضيق يتطلب التنسيق معها والحصول على تصريح منها.

وتخضع حركة الملاحة عبر هرمز، وهو ممر حيوي للشحن العالمي، للسيطرة الإيرانية منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي.

وتصر إيران، التي أغلقت المضيق فعليا منذ الحرب وتسعى إلى فرض رسوم على السفن لعبوره، على أن السفن التي تعبر الممر المائي يجب أن تحصل على إذن من القوات المسلحة الإيرانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن إنشاء إيران نظاما لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر غير مقبول.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صرّح الخميس للصحفيين بأن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز، لأنه “ممر مائي دولي”.