زيادة جديدة على تعرفة النقل في سورية

خبرني - أصدرت المؤسسة العامة لنقل الركاب في سورية، أمس الخميس قرارا بتعديل تعرفة النقل ورفعها بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات في سورية.

وأوضح مدير المؤسسة، عمر قطان، أن قرار تعديل تعرفة النقل ورفعها، جاء عقب دراسة شاملة أخذت بالحسبان أسعار المحروقات، وطبيعة الخطوط ووعورتها، والمسافات المقطوعة بالكيلومترات، إضافة إلى تكاليف تبديل وصيانة المركبات.‏

وبيّن قطان، أن التعرفة تُراجع بشكل مستمر تبعاً لارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات، بما يحقق التوازن بين مصلحة الراكب والسائق، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة ترتبط بمعدل ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب عوامل أخرى، منها سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وما ينعكس عنه من ارتفاع في أسعار قطع الغيار وأعمال الصيانة، فضلاً عن تكاليف المحروقات، وفق سانا.‏

مراقبون بشكل دائم

وأكد وجود مراقبين بشكل دائم على الخطوط وداخل مراكز انطلاق الميكروباصات وباصات النقل الداخلي التابعة للشركات الاستثمارية، لمتابعة التزام السائقين بالتعرفة المحددة وفق القرارات الصادرة عن المحافظين.‏

وأشار قطان إلى أن مديرية الدراسات في المؤسسة العامة لنقل الركاب تتولى إعداد مقترحات التعرفة، قبل عرضها على لجنة متخصصة في كل محافظة لدراستها وإقرارها، على أن تُرفع لاحقاً إلى المحافظ لتصديقها.‏

وفيما يتعلق بالشكاوى، لفت إلى تفعيل تطبيق إلكتروني متكامل في محافظة دمشق يحمل اسم “محلولة”، يتيح للمواطنين تقديم شكاوى متنوعة، بما فيها تلك المرتبطة بقطاع النقل، كضعف الخدمة أو مخالفة التعرفة المحددة، موضحاً أن العمل جارٍ لتطبيق أنظمة مماثلة في بقية المحافظات.‏

وتتولى المؤسسة العامة لنقل الركاب في سوريا تنظيم وتطوير قطاع النقل الداخلي، من خلال إدارة خدمات النقل داخل المدن، وتشغيل الحافلات العامة، وتنظيم تعرفة الركوب، ومراقبة وسائل النقل المأجور المختلفة.‏