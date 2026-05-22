الجمعة: 22 أيار 2026
  • 22 أيار 2026
  • 15:32
ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي

خبرني - أعرب الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، خلال لقائه وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، عن تقدير الأردن للشراكة القوية مع ألمانيا في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية.

وأبدى الأمير، خلال اللقاء الذي عقد، الجمعة في برلين، اهتمام الأردن بتعزيز تبادل الخبرات مع ألمانيا للاستفادة من تجربتها المتقدمة في مجالات التدريب المهني والتقني.

وأكد ولي العهد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي.

وثمن دعم ألمانيا لمشاريع وطنية في مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه والتعليم التقني المتقدم، معربا عن حرص المملكة على التعاون مع ألمانيا في جهودها الإنسانية في المنطقة وشؤون اللاجئين.

وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري.

زيادة جديدة على تعرفة النقل في سورية
  • 2026-05-22 16:25
الأردن.. الإفتاء توضح حكم الاستهزاء بالأضحية
  • 2026-05-22 13:37
الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس
  • 2026-05-22 12:17
الخلايلة: مواقع مميزة لمخيمات الحجاج الأردنيين في عرفات ومنى
  • 2026-05-22 11:06
الأردن.. أكثر من 400 مخالفة لنقل غير مرخص منذ مطلع العام
  • 2026-05-22 09:04
الأردن.. أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين
  • 2026-05-22 08:08