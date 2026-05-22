*
الجمعة: 22 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • سورية.. مقتل عنصر أمن وإصابات في مواجهة مع مطلوبين بريف الحسكة

سورية.. مقتل عنصر أمن وإصابات في مواجهة مع مطلوبين بريف الحسكة

  • 22 أيار 2026
  • 15:11
سورية مقتل عنصر أمن وإصابات في مواجهة مع مطلوبين بريف الحسكة

خبرني - اشتباك مسلح في ريف الحسكة بين دورية أمنية سورية ومطلوبين داخل مضمار للخيول، يُخلّف قتيلاً وعدة إصابات في الجانبين.

أفادت مصادر أهلية في محافظة الحسكة بمقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري وإصابة اثنين آخرين، في اشتباك مسلح اندلع بين دورية أمنية ومجموعة من المطلوبين داخل مضمار للخيول في قرية حموكر بريف اليعربية.

وبحسب المصادر ذاتها، رفض المطلوبون الامتثال لأوامر عناصر الأمن العام حين طلبوا منهم التوقف، فتطور الموقف إلى مواجهة مسلحة أسفرت عن مقتل شاب يُعتقد أنه كان يقود المجموعة، وينحدر من قرية كرهوك المجاورة.

وأشارت المصادر إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المجموعة المسلحة، فضلاً عن إصابة عنصرين على الأقل من قوى الأمن الداخلي بجروح متفاوتة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عبور 35 سفينة عبر مضيق هرمز بتنسيق إيراني وواشنطن ترفض فرض رسوم
عبور 35 سفينة عبر مضيق هرمز بتنسيق إيراني وواشنطن ترفض فرض رسوم
  • 2026-05-22 16:30
الجيش اللبناني للخزانة الأميركية: عناصرنا تؤدي مهامها بانضباط
الجيش اللبناني للخزانة الأميركية: عناصرنا تؤدي مهامها بانضباط
  • 2026-05-22 13:56
الشرع يكافئ المزارعين مقابل تسليم محاصيلهم من القمح للجهات الحكومية
الشرع يكافئ المزارعين مقابل تسليم محاصيلهم من القمح للجهات الحكومية
  • 2026-05-22 13:43
تايوان: لم نتلق إخطارا من واشنطن بشأن تغير في مبيعات الأسلحة
تايوان: لم نتلق إخطارا من واشنطن بشأن تغير في مبيعات الأسلحة
  • 2026-05-22 11:43
بريطانيا: التحقيق مع شقيق الملك تشارلز سيكون مطولا
بريطانيا: التحقيق مع شقيق الملك تشارلز سيكون مطولا
  • 2026-05-22 10:04
الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يلغون تصويتا على صلاحيات حرب إيران
الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يلغون تصويتا على صلاحيات حرب إيران
  • 2026-05-22 03:51