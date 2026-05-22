شباب عجلون يطالبون بإعادة تأهيل مجمع عجلون الرياضي

خبرني - طالب أبناء وشباب محافظة عجلون الجهات المعنية بضرورة إعادة تأهيل وتطوير ملعب مجمع عجلون الرياضي، مؤكدين أن المحافظة تعاني من نقص واضح في البنية التحتية والمنشآت الرياضية المؤهلة لخدمة القطاع الشبابي والرياضي.

وأشاروا في حديثهم لـ"خبرني" إلى أن ملعب مجمع عجلون الرياضي يُعد المتنفس الرئيسي للأندية والأنشطة الرياضية في المحافظة، لما يتمتع به من موقع مميز وطبيعة فريدة، إلا أنه يفتقر إلى العديد من المقومات الأساسية، وعلى رأسها المدرجات والمرافق الخدمية والفنية اللازمة لاعتماد الملعب واستضافة البطولات والمباريات الرسمية.

ولتفوا إلى ان المطلب تم طرحه مرارا خلال السنوات الماضية أمام الجهات المختصة، إلا أن المشروع لم يشهد أي خطوات فعلية على أرض الواقع.

وطالبوا بالإسراع في إعادة تأهيل الملعب وفق المواصفات المعتمدة، وإنشاء مدرجات حديثة، وتوفير المرافق الرياضية والخدماتية المساندة، بما يسهم في توفير بيئة رياضية متكاملة وآمنة تحتضن طاقات الشباب ومواهبهم الرياضية.

