أوركسترا الطاعة: حين يعزف الجميع نفس اللحن

في بعض المجتمعات، لا يُفرض الصمت بالقوة فقط، بل يُصنع عبر انسجامٍ ظاهري يبدو جميلًا من الخارج، لكنه في العمق يخفي فقدانًا تدريجيًا لصوت الفرد. هكذا تتشكل "أوركسترا الطاعة"، حيث يبدو الجميع وكأنهم يعزفون لحنًا واحدًا، بينما الحقيقة أن أحدًا لا يجرؤ على العزف خارج النوتة المرسومة.

في هذه الأوركسترا، لا يُطلب من الإنسان أن يفكر، بل أن ينسجم. أن يكرر، لا أن يبتكر. ومع مرور الوقت، يصبح التكرار عادة، وتتحول العادة إلى قناعة، وتُمحى الحدود بين ما هو مفروض وما هو مختار. وهنا تحديدًا يبدأ القطيع في التشكل دون أن يشعر أفراده بأنهم أصبحوا جزءًا منه.

الخطورة لا تكمن فقط في السلطة التي قد تفرض هذا النمط، بل في البيئة التي تُكافئ التشابه وتُقصي الاختلاف. حين يصبح الرأي المختلف مزعجًا بدل أن يكون مُثرِيًا، وحين يُنظر إلى السؤال باعتباره تهديدًا لا فرصة للفهم، تتقلص مساحة الحرية الفكرية تدريجيًا حتى تكاد تختفي.

التعليم في جوهره يفترض أن يكون كسرًا لهذه الأوركسترا، لا تعزيزًا لها. لكنه حين يتحول إلى تلقين، يفقد دوره الأساسي في بناء العقل النقدي، ويصبح مجرد آلة لإنتاج أصوات متشابهة. وعندها، لا يعود الإنسان متعلمًا بقدر ما يصبح مكررًا لما سمعه.

ومع ذلك، يظل هناك دائمًا من يخرج عن هذا اللحن الجماعي. إنهم أولئك الذين يختارون أن يعزفوا نغمتهم الخاصة، حتى لو بدت نشازًا في البداية. هؤلاء هم من يعيدون تعريف الوعي، لأنهم لا يقبلون أن يُفكر أحدٌ مكانهم، ولا أن يُختزل وجودهم في مجرد توافق مع الآخرين.

في نهاية المطاف ، "أوركسترا الطاعة" ليست قدرًا محتومًا، بل حالة يمكن كسرها. تبدأ من سؤال بسيط، ومن شجاعة صغيرة: أن لا نكون مجرد صدى، بل صوتًا مستقلًا يستحق أن يُسمع.

