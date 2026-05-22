الفنانة المصرية انتصار تثير الجدل: أنا ضد عمل المرأة

خبرني - أثارت الفنانة المصرية انتصار جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها حول عمل المرأة، خلال ظهورها في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث عبّرت عن رأيها بأنها لا تؤيد استمرار المرأة في العمل لفترات طويلة لما قد يسببه من ضغوط حياتية.

وقالت انتصار إن كثيرًا من النساء العاملات قد يشعرن بالإرهاق بعد سنوات من العمل، مشيرة إلى أن بعضهن يفضلن التفرغ للبيت والأسرة بدلًا من ضغوط العمل اليومية، موضحة أن المسؤوليات قد تؤثر على حياتهن الشخصية وصحتهن.

في المقابل، ردت منى الشاذلي على حديثها، مؤكدة أن الظروف تختلف من سيدة لأخرى، وأن بعض النساء قد يحتجن إلى العمل كضرورة للحياة، سواء بسبب الانفصال أو فقدان الزوج، مشددة على أهمية التعليم والاستقلال المادي كوسيلة للحماية وبناء المستقبل.

على جانب آخر، تواصل انتصار نشاطها الفني، حيث يعرض لها حاليًا فيلم «الكلام على إيه»، والذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم أحمد حاتم وآية سماحة وسيد رجب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أربع حكايات مختلفة لزوجين تتعرض علاقاتهم لاختبارات مفاجئة خلال ليلة الزفاف.

كما تستعد لعرض فيلم جديد بعنوان «صقر وكناريا»، الذي يضم نخبة من النجوم، من بينهم محمد إمام وشيكو، وهو عمل كوميدي اجتماعي من إخراج حسين المنباوي وتأليف أيمن وتار.

