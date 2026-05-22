مانويل نوير على رأس قائمة ألمانيا للمشاركة في كأس العالم

خبرني - أُدرج اسم الحارس المخضرم مانويل نوير ضمن تشكيلة المنتخب الألماني لمونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق القائمة التي أعلنها المدرب يوليان ناغلسمان اليوم الخميس.

وسيكون ابن الأربعين عاماً ضمن تشكيلة الـ26 لاعبًا رغم اعلانه في صيف 2024 أنه سيعتزل اللعب دولياً من أجل التركيز على مهمته مع فريقه بايرن ميونيخ.

وفي ما يلي لائحة المنتخب الألماني:

لحراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، ألكسندر نوبل (شتوتغارت)، أوليفر باومان (هوفنهايم).

باقي اللاعبين: ناثانيال براون (آينتراخت فرانكفورت)، جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، ديفيد راوم (لايبتسيغ)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، أنطونيو روديغر (ريال مدريد)، ماليك تياو (نيوكاسل يونايتد)، جوناثان تاه (بايرن ميونيخ)، فالديمار أنتون (بوروسيا دورتموند)، باسكال غروس (برايتون)، نديم أميري (ماينتس)، ماكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند)، كاي هافيرتس (آرسنال)، ليون غوريتسكا (بايرن ميونيخ)، جيمي لويلينغ (شتوتغارت)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، دينيس أونداف (شتوتغارت)، فيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند)، ليروي سانيه (غلطة سراي)، نيك فولتماده (نيوكاسل يونايتد)، فلوريان فيرتز (ليفربول)، لينارت كارل (بايرن ميونيخ)، أنجيلو شتيلر (شتوتغارت).