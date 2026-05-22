22 أيار 2026
الخلايلة: مواقع مميزة لمخيمات الحجاج الأردنيين في عرفات ومنى

  • 22 أيار 2026
خبرني - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورئيس بعثات الحج الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة، اكتمال عملية تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن جميع الحجاج أنهوا أداء عمرة التمتع ويقيمون حاليًا في أماكن سكنهم بانتظار انتقالهم إلى مشعر عرفات مساء الثامن من ذي الحجة.

وأوضح الخلايلة، في تصريحات للتلفزيون الأردني اليوم الجمعة من مكة المكرمة، أن أوضاع الحجاج مطمئنة والجميع يتمتعون بصحة جيدة، لافتًا إلى أن الكوادر المختصة باشرت تجهيز مخيمات الحجاج الأردنيين في عرفات ومنى استعدادًا لاستقبالهم خلال أيام الحج.

وبيّن أن مخيمات الحجاج في عرفات ستكون هذا العام في موقع مميز ومجهزة بشكل كامل، مضيفًا أن مخيمات منى تقع بالقرب من جسر الجمرات مقارنة بالمواقع التي كانت تخصص للحجاج الأردنيين في الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت إرشادات للحجاج بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة خلال هذه الفترة.

وفي ختام تصريحاته، رفع الخلايلة باسم الحجاج الأردنيين أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد استقلال المملكة.

