السليحات يبدأ حراكًا مبكرًا لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب

خبرني - بدأت ملامح الحراك النيابي المبكر تظهر داخل أروقة مجلس النواب، مع تداول معلومات نيابية عن نية النائب الدكتور نمر السليحات الترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب في المرحلة المقبلة.

وبحسب أوساط نيابية، فإن السليحات بدأ مبكرًا بإجراء اتصالات ولقاءات مع عدد من النواب، في محاولة لبناء تفاهمات أولية وحشد دعم نيابي قبل وقت طويل من موعد الاستحقاق، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشرًا على أن معركة رئاسة المجلس المقبلة قد تشهد تنافسًا مبكرًا وحراكًا واسعًا بين الكتل والنواب المستقلين.

ويُعد السليحات من الأسماء النيابية البارزة داخل المجلس، إذ يشغل رئاسة اللجنة المالية النيابية، وهو موقع منحه حضورًا واضحًا في النقاشات الاقتصادية والمالية، خصوصًا خلال مناقشات الموازنة العامة والقضايا المرتبطة بالمال العام.

ويرى مراقبون أن إعلان الرغبة بالترشح، حتى وإن جاء بصورة غير رسمية حتى الآن، يعكس محاولة مبكرة لقياس المزاج النيابي وترتيب التحالفات قبل دخول المجلس في مرحلة الاستعداد للاستحقاقات الداخلية، وفي مقدمتها انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي عن السليحات بشأن ترشحه، غير أن التحركات المبكرة داخل المجلس فتحت الباب أمام تساؤلات حول شكل المنافسة المقبلة، والأسماء التي قد تدخل سباق الرئاسة خلال الفترة القادمة.