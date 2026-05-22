الجمعة: 22 أيار 2026
الاحتلال يعلن فقدان الرصد والاتصال بهدف جوي عند الحدود اللبنانية

  • 22 أيار 2026
  • 10:08
خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عسكري صادر عنه يوم الجمعة، عن فقدان الاتصال بهدف جوي مشبوه جرى رصده قرب الحدود اللبنانية، وتحديدا عند منطقة "رأس الناقورة" الساحلية بالغة الحساسية التي تقع في أقصى الشمال.

وأضاف بيان جيش الاحتلال أن التقديرات الميدانية تشير إلى أن تكرار حوادث فقدان الاتصال بالأهداف الجوية قبل اختراق الحدود يعزى غالبا إما إلى سقوط الطائرة المسيرة داخل الأراضي اللبنانية أو في عرض البحر قبالة الساحل، أو نجاح منظومات الدفاع الجوي في التشويش الإلكتروني عليها وإسقاطها دون الحاجة لتفعيل صواريخ اعتراضية تحدث انفجارا علنيا في الأجواء.

