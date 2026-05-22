جيسوس: خضت آخر مباراة مع النصر

خبرني - أكد جورجي جيسوس مدرب نادي النصر أنه درب مباراته الأخيرة بعد فوز الفريق على ضمك 4-1 وتتويجه بدوري روشن السعودي يوم الخميس في إشارة إلى رحيله عن نادي العاصمة الرياض.

وتوج النصر للمرة الأولى منذ 7 أعوام ببطولة دوري روشن السعودي بعدما حسمه في الجولة الأخيرة يوم الخميس برباعية ماني وكومان ورونالدو.

ونشرت "أبولا" البرتغالية بعد اللقاء نقلاً عن "كنال غوت" البرازيلية أن جيسوس خاض مباراته الأخيرة مع الفريق.

وفي اللقاء مع وسيلة الإعلام البرازيلية قال جيسوس: هذه مباراتي الأخيرة مع النصر، سأذهب إلى البرتغال أرتاح بضعة أيام ومن بعدها إلى البرازيل، من الممكن إلى ريو دي جانيرو.

ورد عليه المراسل بأن جماهير فلامنغو تنتظره هناك لأنها تحبه، حقق مع الفريق ثنائية الدوري وكوبا ليبرتادوريس، لكنه نفى أن يكون هناك من أجل التدريب في الدوري المحلي.