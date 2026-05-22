هل ينتقم ألونسو من الريال؟.. قرار مدرب تشيلسي يمهد لصفقة برشلونة الفتاكة

خبرني - رغم أن إدارة تشيلسي أظهرت موقفاً صارماً وأكدت أن جواو بيدرو "ليس للبيع" باعتباره حجر أساس المشروع الجديد، إلا أن استراتيجية برشلونة الحالية تعتمد كلياً على "رأي وتكتيك تشابي ألونسو".

وهنا يكمن الجدل؛ فبرشلونة ينتظر معرفة ما إذا كان مدرب ريال مدريد السابق يرى بيدرو عنصراً لا غنى عنه في خططه البديلة، أم أنه سيعطي الضوء الأخضر لبيعه، خاصة وأن المدرب الإسباني يطالب بالفعل بالتعاقد مع مهاجم جديد بقيمة 74 مليون إسترليني ليقود شرارته الهجومية.

هنا، حوّل المدير الرياضي لبرشلونة، "ديكو"، بوصلته نحو العاصمة لندن، وتحديداً نحو النجم البرازيلي جواو بيدرو، المتوج بجائزة "لاعب العام" في تشيلسي.

بيدرو.. البديل المثالي لخلافة ليفاندوفسكي

يرى ديكو في النجم البرازيلي صاحب الـ24 عاماً، والذي سجل 20 هدفاً وصنع 6 هذا الموسم بعد انتقاله من برايتون مقابل 60 مليون إسترليني، الملف الشخصي المثالي لتعويض الرحيل المرتقب للمخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

مرونة بيدرو وقدرته على اللعب كمهاجم صريح أو متأخر جعلته الهدف الرقم واحد داخل أروقة "كامب نو"، لدرجة أن وسطاء مقربين من النادي الكتالوني تواصلوا بالفعل مع بيئة اللاعب الذي لا يمانع ارتداء قميص البلوغرانا.

في حال قرر ألونسو التخلي عن بيدرو أو عدم التمسك به، فإن هذا القرار سيمثل "هدية على طبق من ذهب" للغريم الأزلي لفريقه السابق، مما يطرح السؤال المثير في الشارع الرياضي: هل ينتقم ألونسو بطريق غير مباشر من ريال مدريد عبر تسهيل ميركاتو برشلونة بصفقة سوبر؟

ضغوط الاستبعاد المونديالي

ما يزيد من احتمالية حدوث مفاجآت، هو الحالة النفسية للاعب الذي تم استبعاده مؤخراً من قائمة "السيليساو" المشاركة في كأس العالم رغم غضب الشارع البرازيلي هناك، وهو ما قد يدفعه للبحث عن تحدٍ جديد يضمن له الظهور تحت أضواء "الليغا" والعودة لدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي يغيب عنها تشيلسي في الموسم المقبل.

الكرة الآن في ملعب تشابي ألونسو؛ فإما أن يبني حقبته الجديدة حول المهاجم البرازيلي ويغلق الباب في وجه كتالونيا، أو يفتح الباب لـ"صفقة فتاكة" ستشعل الصراع التاريخي بين القطبين.