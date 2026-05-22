22 أيار 2026
طليقة كريم محمود عبد العزيز تقاضيه.. وترفع 9 دعاوى ضده

  • 22 أيار 2026
  • 08:23
خبرني - بعد طلاقهما بحوالي 8 أشهر، أقامت مصممة الأزياء آن الرفاعي، 9 دعاوى قضائية ضد طليقها الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز، وذلك نظراً لعدم التزامه بسداد النفقات والالتزامات المطلوبة منه تجاه أطفاله الثلاثة.

وأوضحت الرفاعي في الدعاوى، مطالبتها بمؤخر الصداق ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار من مأكل ومشرب وملبس ومصاريف دراسة، بالإضافة إلى الاستقلال بمسكن الزوجية والحضانة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما أفادت طليقة النجم المصري في الدعاوى أن الأخير لا يقدم الإنفاق الكافي على أطفاله، ما دفعها إلى إقامة 9 دعاوى قضائية والمطالبة بالحصول على حقوقها وحقوق أطفالها.

وطالبت طليقة كريم محمود عبد العزيز في الدعاوى بالحصول على الحقوق الأسرية، بعد فشل كل المساعي والحلول الودية التي أجريت بين الطرفين في الكواليس طوال الأسابيع الماضية.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، تصدر الثنائي حديث مواقع التواصل بعدما أعلنت آن الرفاعي، زوجة الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز، عن انفصالها بعد ساعات من إعلان زوجها الخبر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

ونشرت الرفاعي رسالة غاضبة، وكتبت: "تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري إنستغرام بعد 14 سنة زواج، دون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون".

كما وجهت طليقة الفنان، والدة بناتهما الثلاث، رسالة ختامية: "شكراً على التقدير والاحترام.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وتزوج كريم من آن الرفاعي عام 2011، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر. وكان يبلغ حينها 26 عاماً.

فيما أقيم حفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وأسفر زواجهما عن إنجاب 3 فتيات.

