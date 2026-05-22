اكتشاف ديناصور عملاق يفوق التيرانوصور 4 مرات

خبرني - أعلن فريق من الباحثين في تايلاند وبريطانيا عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات العملاقة يُعتقد أنه الأكبر الذي تم توثيقه في منطقة جنوب شرق آسيا حتى الآن.

وجاء هذا الاكتشاف بعد العثور عام 2016 على عظام أرجل متحجرة على ضفة بركة في شمال شرق تايلاند، قبل أن تؤكد الدراسات لاحقًا أنها تعود إلى نوع جديد أُطلق عليه اسم "ناغاتيتان تشايافومينسيس"، بحسب ما نشره موقع AL.

وينتمي هذا الديناصور إلى فصيلة الصوروبودات، وهي مجموعة من الديناصورات العاشبة الضخمة ذات الأعناق الطويلة، والتي تضم أنواعا شهيرة مثل الدبلودوكس والبرونتوصور.

وبحسب التقديرات العلمية، بلغ وزن هذا الكائن نحو 60 ألف رطل (قرابة 27 طنا)، فيما وصل طوله إلى حوالي 89 قدمًا (نحو 27 مترًا)، ما يجعله أكبر بنحو أربعة أضعاف حجم التيرانوصور ركس من حيث الوزن.

كما يُعتقد أن هذا الديناصور عاش خلال أواخر العصر الطباشيري المبكر قبل نحو 120 إلى 100 مليون سنة، وكان من آخر الأنواع العملاقة من فصيلة الصوروبودات التي عاشت في المنطقة، قبل أن تؤدي التغيرات البيئية وارتفاع مستويات البحار إلى تغيير طبيعة الموائل.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يضيف فهماً أعمق لتنوع الديناصورات في آسيا، ويكشف عن وجود أنواع عملاقة لم تكن معروفة سابقا في السجل الأحفوري.