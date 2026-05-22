بعد أزمة الجلباب الصعيدي.. محمد رمضان يطلق تحدي المليون جلابية

خبرني - في رد على منع مواطنين صعايدة من دخول فيلمه الجديد "أسد" إلى السينما بالجلباب، أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن إطلاق تحد جديد تحت عنوان "تحدي المليون جلابية"، غداً الجمعة.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشره رمضان، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يرتدي الجلباب الصعيدي التقليدي، معبراً عن استيائه الشديد من عدم تقديم اعتذار للمواطنين الذين تم منعهم من دخول السينما بالجلباب.



"العيد الرسمي الأول للجلابية الصعيدية"

وأكد في حديثه أنه انتظر تحركاً رسمياً من الجهات المسؤولة لرد الاعتبار، قائلاً: "لقد منحت فرصة لأكثر من يومين أو 3 أيام لصدور اعتذار رسمي لإخوتنا الصعايدة الذين رُفض دخولهم".

كما أضاف أن "هذا الاعتذار ليس موجهاً لهم فحسب، بل هو اعتذار لنا جميعاً ولأهلنا في الصعيد، وبما أن الاعتذار لم يتم، فقد وجب الرد"، وفق قوله.

فيما دعا الملايين من محبيه ومتابعيه في مصر والوطن العربي للمشاركة الفعالة في "تحدي المليون جلابية" عبر منصات التواصل الاجتماعي غداً الجمعة، معتبراً يوم 22 مايو بمثابة "العيد الرسمي الأول للجلابية الصعيدية".

تفاصيل الواقعة

أتى ذلك بعدما أثار أمن إحدى دور السينما في فندق بوسط القاهرة أزمة مؤخراً لمنعه صانع محتوى وفريقه من الدخول لمشاهدة فيلم "أسد" لمحمد رمضان بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وكشف صانع المحتوى محمد المطعني، السبت الفائت، منعه وأفراداً من فريقه (بينهم شخص مسن يدعى "عم خريبش") بحجة أن "الجلاليب غير مسموح بها"، ما أثار استياء واسعاً على وسائل التواصل.

ليسارع الفنان بتوجيه نداء لوزيرة الثقافة جيهان زكي، من خلال فيديو على حسابه في فيسبوك، قائلاً: "معالي وزيرة الثقافة، أحدثك كإنسان.. وأرجو منك تقديم اعتذار رسمي لهؤلاء الأشخاص وإلى أهل الصعيد، لأنما حدث يسيء إلينا جميعا".

من جانبه، أعرب مخرج الفيلم محمد دياب، عن غضبه الشديد واصفاً ما حدث بـ"الجريمة" والتمييز المرفوض ضد زي مصري أصيل.

يذكر أن فيلم "أسد" يضم نخبة من النجوم بينهم محمد رمضان، وماجد الكدواني، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا.

ويتولى محمد دياب إخراج العمل الذي كتبه المؤلفان شيرين دياب وخالد دياب.