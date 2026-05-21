بعثة الإفتاء الأردنية في مكة تستقبل آلاف الاستفسارات والفتاوى

خبرني - استقبلت بعثة الإفتاء الأردنية آلاف الأسئلة والفتاوى منذ بدء عملها خلال موسم الحج الحالي، وسط إقبال واسع من الحجاج الأردنيين على الاستفسار عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمناسك.

وقال رئيس لجنة بعثة الإفتاء في مكة المكرمة، محمد البلاونة، لـ"المملكة"، إن البعثة تعمل ضمن لجنة التوعية التي يرأسها وزير الأوقاف محمد الخلايلة، وتتولى الإشراف على كل ما يتعلق بمناسك الحج وتذليل الصعوبات التي تواجه الحجاج.

وأوضح أن بعثة الإفتاء الأردنية تتكون من 5 مفتين، وتتمثل مهمتهم الأساسية في الإجابة عن الأسئلة الفقهية المتعلقة بالحج والعمرة، إضافة إلى الرد على مختلف الاستفسارات الشرعية التي ترد من الحجاج.

وبيّن أن عمل البعثة يبدأ يوميا من الساعة السادسة صباحا وحتى ما بعد منتصف الليل، مع استمرار استقبال الأسئلة على مدار الساعة والإجابة عنها بشكل فوري، باستثناء بعض المسائل التي تحتاج إلى بحث أو استشارة فقهية متخصصة.

وأشار البلاونة إلى أن أبرز الأسئلة التي ترد من الحجاج تتعلق بتجاوز الميقات دون إحرام، ومحظورات الإحرام، والطواف، والسعي، والتحلل، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالفترة الفاصلة بين العمرة والإحرام بالحج.

ولفت إلى أن الأسئلة المرتبطة بمناسك الحج تزداد مع اقتراب يوم التروية، الموافق الثامن من ذي الحجة، حيث يبدأ الحجاج بالإحرام للحج.

وأوضح أن البعثة تعتمد مسارين رئيسيين في تقديم الفتوى؛ الأول عبر مجموعة إلكترونية أُنشئت بالتعاون مع المرشدين والمرشدات في الفنادق، حيث تُرسل الأسئلة مباشرة إلى المفتين للإجابة عنها فورياً، وتضم وزير الأوقاف ولجنة التوعية والمفتين وجميع المرشدين المرافقين للحجاج.

أما المسار الثاني، فيتمثل في اللقاءات المباشرة مع الحجاج داخل الفنادق في مكة المكرمة، والتي تُعقد يومياً بعد صلاة الظهر، حيث يشرح المفتون مناسك الحج كاملة حتى طواف الوداع، إلى جانب الإجابة عن مختلف الاستفسارات.

وأكد البلاونة أن بعثة الإفتاء غطّت جميع الفنادق التي يقيم فيها الحجاج الأردنيون في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة أسهمت في تعزيز وعي الحجاج بأحكام المناسك وتوضيحها بشكل عملي وميسر.