إذاعة بريطانية تعلن وفاة الملك تشارلز.. وتعتذر خطأ تقني

خبرني - ورّط خلل تقني إذاعة بريطانية، إثر الإعلان عن وفاة الملك تشارلز الثالث، ما دفعها لاحقاً إلى الاعتذار.

فقد قدمت إذاعة "راديو كارولاين"، ومقرها جنوب شرق إنجلترا، اعتذاراً رسمياً وغير مسبوق للملك البريطاني تشارلز، بعدما أعلنت عن طريق الخطأ وفاته، نتيجة خلل تقني في أنظمتها.

وقال مدير الإذاعة، بيتر مور، اليوم الخميس، إن ما يُعرف بإجراء "Monarch" وهو بروتوكول جاهز لدى جميع الإذاعات البريطانية لاستخدامه في حال وفاة الملك، فعل عن طريق الخطأ بعد ظهر الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى بث خبر زائف عن وفاة الملك.

كما أوضح أن السبب يعود إلى عطل معلوماتي داخل الاستوديو الرئيسي، ما أدى إلى تشغيل هذا البروتوكول الحساس دون قصد.

فيما سحبت حلقة البرنامج التي بُث خلالها الخبر لاحقاً من موقع الإذاعة، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

اعتذار علني

وسارعت الإذاعة، التي تأسست عام 1964، إلى تقديم اعتذار على الهواء مباشرة، ثم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكل من الملك ومستمعيها، مؤكدة أسفها "للإزعاج الذي تسبب به الخطأ".

جاء هذا الخطأ في وقت كان فيه الملك تشارلز الثالث، البالغ 77 عاماً، يقوم بزيارة إلى أيرلندا الشمالية.

علماً أن الملك البريطاني لا يزال يتلقى العلاج من مرض السرطان، الذي أعلن عنه في فبراير 2024، إلا أنه بخير.