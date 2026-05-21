الهلال السعودي.. وصيف جديد ينهي الدوري دون خسارة

خبرني - انضم الهلال يوم الخميس إلى قائمة من الأندية الكبرى التي أنهت الموسم دون هزيمة ولكنها لم تتوج ببطولة الدوري بعدما اختتم المسابقة بلا خسارة ووقوعه في المركز الثاني خلف النصر لموسم 2025-2026.

وفاز الهلال على الفيحاء في اليوم الختامي لموسم 2025-2026 من دوري روشن السعودي واستطاع بذلك إنهاء الدوري دون هزيمة لكنه حل وصيفا للنصر الذي هزم ضمك وتوج بالمسابقة.

وكان أهلي جدة النادي الوحيد الذي عرف إنهاء الموسم دون خسارة ودون تتويج، حدث ذلك في موسم 2014-2015 حينها فاز في 17 مباراة وتعادل في 9 وحل ثانيا للنصر بفارق 4 نقاط.

عرف بنفيكا البرتغالي الرقم القياسي غير المتوج في مناسبتين، الأولى في موسم 1977-1978 بفارق الأهداف عن بورتو، والثانية في الموسم الحالي الذي انقضى مؤخراً مع مدربه جوزيه مورينيو إذ حل ثانيا خلف بورتو مجدداً، بعد 23 انتصاراً و11 تعادلاً.

بيروجيا الإيطالي في موسم 1978-1979 حل ثانيا لإي سي ميلان بالتعادل في 19 مباراة والفوز في 11، بينما عرف غلطة سراي التركي الحالة نفسها في 1985-1986 بـ20 انتصار و16 تعادل، ليحتل الفريق المركز الثاني بفارق الأهداف لبشكتاش.

النجم الأحمر أشهر أندية صربيا اختتم موسم 2007-2008 بـ21 انتصار و12 تعادلا لكنه حل وصيفا بفارق 5 نقاط عن بارتيزان بلغراد، أما في بلغاريا عام 1951 سبارتاك صوفيا أنهى الموسم دون خسارة وخسر البطولة لصالح صوفيا.

في البرازيل شهدت الدوري حالات شبيهة بحلول أتلتيكو مينييرو خامسا في عام 1977 رغم عدم خسارته وبسبب نظام البطولة الذي يعتمد على المراحل غادر المسابقة، وفي نفس الموسم بوتافوغو أيضا أنهى الموسم دون هزيمة ودون لقب.