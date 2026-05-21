النصر بطلا للدوري السعودي للمرة العاشرة

خبرني - أحرز النصر لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين للمرة العاشرة في تاريخه بفوزه 4-1 على ضمك في الجولة الختامية للموسم بفضل ثنائية البرتغالي كريستيانو رونالدو الخميس.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين أمام الهلال ثاني الترتيب، والذي فاز 1-صفر على الفيحاء.

وحقق القادسية فوزا كبيرا 5-1 على مضيفه الاتحاد، حامل اللقب، الذي حسم المركز الخامس المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأنهى الأهلي والقادسية الموسم في المركزين الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال آسيا للنخبة.

أما التعاون فاكتفى بالتأهل لدوري أبطال آسيا 2 بعد خسارته 2-صفر أمام الحزم.

وانضم ضمك إلى الأخدود والنجمة في الدرجة الثانية، بعد خسارته الكبيرة وفوز الرياض، منافسه المباشر في صراع البقاء، 1-صفر على الأخدود.