الكويت.. إعادة تشغيل المطار الدولي الشهر المقبل

خبرني - حددت الكويت مطلع الشهر المقبل، موعداً لإعادة التشغيل التجريبي لرحلات الطيران العربية والأجنبية في مطار الكويت الدولي، بعد استكماله أعمال الإصلاح والتطوير في مرافق المطار، ورفع جاهزية الأنظمة والبنية التحتية.

وكان مطار الكويت الدولي قد تعرض لسلسلة من هجمات الطائرات المُسيرة أواخر شهر مارس وأوائل أبريل 2026 الماضيين.

وأدت تلك الهجمات إلى أضرار مادية في نظام الرادار وحرائق في مستودعات تابعة لشركة تزويد وقود الطائرات، مما دفع السلطات الكويتية إلى تعليق الرحلات الجوية احترازياً.

وكشف الشيخ حمود الصباح، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن إعادة التشغيل ستتم بشكل تدريجي، وفق خطة تشغيلية تراعي الجاهزية الفنية والتشغيلية، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة المسافرين.

في سياق متصل، أكد مواصلة الهيئة تقييم مراحل التشغيل تباعاً وفق الخطط المعتمدة وصولاً إلى التشغيل الكامل للمطار.

وأشار إلى حرص الطيران المدني، على تنفيذ كافة الأعمال الضرورية في مبنى الركاب «تي 1» ليكون بحلة جديدة بهدف تحقيق انسيابية حركة الركاب وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأعرب عن اعتزازه بعمليات الإصلاح والتطوير والتحديث التي قامت بها الطيران المدني، خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت، إلى جانب الخطة المقترحة لعودة تشغيل الشركات الأجنبية عبر المبنى واستعراض خطة رحلات الحج لهذا العام.