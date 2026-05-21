جاموس يتحول إلى «نجم» قبل عيد الأضحى.. ما علاقة ترمب؟

خبرني - تحول جاموس نادر في بنغلاديش إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلق عليه مالكه اسم «دونالد ترمب» بسبب شعره الأشقر الكثيف الذي يشبه تسريحة الرئيس الأمريكي، بحسب وصف متداولي الصور ومقاطع الفيديو.

وبات الجاموس، الذي يعيش في مزرعة قرب العاصمة دكا، مقصدًا للأطفال وصناع المحتوى والمؤثرين، الذين يتوافدون لالتقاط الصور ومشاهدته قبل موعد ذبحه المرتقب خلال عيد الأضحى.

ويبلغ الحيوان أربع سنوات، ويتميز بلونه الأبيض المائل إلى الوردي نتيجة إصابته بالبهق، ما يجعله من الحالات النادرة، بينما يحرص مالكه على العناية به بشكل خاص من خلال تمشيط شعره وتوفير الماء البارد له يوميًا.

وقال صاحب الجاموس إنه يشعر بالحزن لقرب موعد ذبحه، بعدما أصبح مصدر شهرة واسعة للمزرعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التضحية تمثل جوهر الاحتفال بعيد الأضحى.

وتستعد بنغلاديش، التي تضم أغلبية مسلمة ويبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، للاحتفال بعيد الأضحى نهاية مايو الجاري، وسط توقعات بذبح ملايين رؤوس الماشية خلال المناسبة.

ولم يكن «دونالد ترمب» الحيوان الوحيد الذي يحمل اسم شخصية شهيرة في بنغلاديش، إذ أطلقت أسماء أخرى مثل «نيمار» على بعض الحيوانات بسبب ملامحها أو ألوانها المميزة.