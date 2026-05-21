8 مواهب تتأهل في مواجهات «The Voice Kids» وتقترب من اللقب

خبرني - شهدت الحلقة الثانية من مرحلة “المواجهات” في الموسم الرابع من برنامج “The Voice Kids” أجواءً حماسية ومنافسة قوية بين المواهب المشاركة، بعدما حسم المدربون الشامي، ورامي صبري، وداليا مبارك تأهل 8 مشتركين إلى المرحلة التالية من البرنامج، الذي يُعرض عبر قنوات

وتواصلت المنافسات وسط حالة من الترقب والتوتر، خاصة مع اضطرار المدربين للاستغناء عن عدد من الأصوات المميزة التي تألقت خلال مرحلة “الصوت وبس”، في ظل سعي الجميع للوصول إلى الحلقة النهائية وحصد اللقب.

فريق رامي صبري

وفي فريق رامي صبري، خطفت كريستينا ميراكيان بطاقة التأهل بعد مواجهة جمعتها بكل من جنى عفت وأفنان الشيني، حيث أشاد رامي بحضورها المسرحي وهويتها الفنية المختلفة.

كما تأهل زياد السحاتي في مواجهة أخرى ضمت عزيز بن سليم وزياد عباس، بعدما اعتبره رامي صاحب إحساس فني مميز يؤهله للمراحل المقبلة.

فريق داليا مبارك

أما داليا مبارك، فاختارت المشترك مراد فجر للتأهل بعد مواجهة قوية مع إميليا جبر ولوجي نصر، مؤكدة أن قوة صوته وثقته على المسرح منحاه الأفضلية.

فريق الشامي

وفي فريق الشامي، نجح آدم بلكحلة في حجز مقعده بالمرحلة المقبلة بعد منافسة مع سليمان فيزو والياس أبو عراج، حيث أكد الشامي أن “الكاريزما” والثقة التي يتمتع بها آدم كانت سببًا رئيسيًا في اختياره.

ومع انتهاء الحلقة، اقترب البرنامج من إسدال الستار على مرحلة المواجهات، حيث تتبقى حلقة أخيرة تتضمن أربع مواجهات جديدة لحسم أسماء المتأهلين إلى الأدوار النهائية.