*
الخميس: 21 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن يدين تفجيرا قرب مبنى وزارة الدفاع في دمشق

  • 21 أيار 2026
  • 21:31
الأردن يدين تفجيرا قرب مبنى وزارة الدفاع في دمشق

خبرني - أدان الأردن التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في دمشق في الجمهورية العربية السورية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية ولأُسَرة الفقيد، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الاردن .. تجديد الرخص وحجز الأضاحي.. تحديثات جديدة على تطبيق سند
الاردن .. تجديد الرخص وحجز الأضاحي.. تحديثات جديدة على تطبيق سند
  • 2026-05-21 20:54
الحكومة: جميع الحجاج الأردنيين في مكة بخير
الحكومة: جميع الحجاج الأردنيين في مكة بخير
  • 2026-05-21 20:18
البلبيسي تترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتطوير مؤشر تحديث القطاع العام
البلبيسي تترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتطوير مؤشر تحديث القطاع العام
  • 2026-05-21 20:01
إسرائيل تزعُم ضبط تهريب مسدسات من الأردن
إسرائيل تزعُم ضبط تهريب مسدسات من الأردن
  • 2026-05-21 19:56
ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان سبل تعزيز التعاون وأبرز تطورات المنطقة
ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان سبل تعزيز التعاون وأبرز تطورات المنطقة
  • 2026-05-21 19:28
هيئة الإدارة العامة تؤكد تعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام
هيئة الإدارة العامة تؤكد تعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام
  • 2026-05-21 19:22