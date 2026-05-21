براءة سمر نديم من تهمة حيازة مواد مخدرة داخل دار «زهرة مصر»

خبرني - أصدرت محكمة استئناف القاهرة الجديدة حكماً بقبول استئناف سمر نديم وإلغاء حكم حبسها السابق، لتقضي ببراءتها من تهمة حيازة مواد مخدرة.

شهدت محكمة استئناف القاهرة الجديدة في مصر، صدور حكم بقبول الاستئناف المقدم من سمر نديم، مؤسسة دار زهرة مصر، وإلغاء حكم حبسها السابق، مع القضاء ببراءتها من تهمة حيازة مواد مخدرة من الجدول الثالث، في القضية رقم 179 لسنة 2025.

قبل هذا الحكم، كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بحبس سمر نديم، مؤسسة دار زهرة مصر، لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامها بحيازة مواد مخدرة مدرجة ضمن الجدول الثالث من جداول قانون المخدرات، وذلك في القضية رقم 179 لسنة 2025.

وأوضحت أوراق القضية أن عملية الضبط تمت أثناء قيام لجنة مشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي بمباشرة مهامها داخل المنشأة التابعة لسمر نديم، ضمن إجراءات الجرد والفحص الإداري.

خلال أعمال اللجنة، تم العثور على أقراص ومواد وُصفت بأنها مخدرة، وثبت، وفق تقرير المعمل الكيماوي، أنها تندرج ضمن المشتقات المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد نفذت، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قرار غلق دار زهرة مصر بمدينة بدر، وذلك عقب رصد مخالفات مالية وإدارية، إلى جانب جمع تبرعات بالمخالفة للقانون، بحسب ما ورد حينها في الإجراءات الرسمية.