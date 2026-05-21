موجة قضايا مخدرات الفنانين بتركيا.. توقيف 25 شخصا جديدا بينهم أسماء بارزة

خبرني - أُطلقت موجة جديدة من العمليات الأمنية ضمن التحقيقات الجارية المتعلقة بملف المخدرات والموجّهة ضد عدد من المشاهير والشخصيات العامة، حيث أعلنت النيابة العامة في باكيركوي عن إصدار قرارات توقيف بحق 25 شخصًا ضمن إطار القضية، من بينهم أسماء معروفة في الوسط الفني

وتأتي هذه التطورات ضمن التحقيقات التي بدأت سابقًا، قبل أن تتوسع خلال الساعات الأخيرة لتشمل أسماء جديدة، في عملية نُفذت صباحًا وشهدت تحركات أمنية واسعة

قائمة الموقوفين وتفاصيل التحقيقات

وبحسب المعطيات، شملت قرارات التوقيف كلاً من سيريناي ساريكايا، وبركاي شاهين، وتان تاشجي، ومابل ماتيز، وفيزا جيفيليك، إلى جانب عدد كبير من الأسماء الأخرى الواردة في ملف التحقيق.

وأفادت المصادر أن 16 شخصًا فقط تم توقيفهم حتى الآن، بينما تبيّن أن أحد المشتبه بهم خارج البلاد، وآخر خارج المدينة بسبب وفاة أحد أقاربه، فيما تتواصل عمليات البحث عن بقية المطلوبين.

وخلال العملية الأمنية، نفذت فرق التحقيق مداهمات لعدد من العناوين في أماكن مختلفة، مع إجراء تفتيشات دقيقة وجمع الأدلة وإخضاع المشتبه بهم للفحوصات اللازمة، ضمن إطار التحقيقات الموسعة.

كما تم ضبط مواد يُشتبه في كونها مخدرات داخل بعض المنازل، بالإضافة إلى أدوات يُعتقد أنها تُستخدم في التعاطي، وذلك ضمن الأدلة التي جرى التحفظ عليها واستكمال التحقيق بشأنها.

تفاصيل إضافية حول بعض الأسماء

أوضحت مصادر التحقيق أن بعض الأسماء تخضع لمتابعة خاصة؛ إذ تبيّن أن أحد الفنانين المطلوبين خارج البلاد، بينما يجري تتبع آخرين داخل مدن مختلفة، مع استمرار الإجراءات القانونية بحق الجميع.

وفي المقابل، يُنتظر أن يمثل عدد من المشتبه بهم أمام جهات التحقيق خلال الساعات المقبلة لاستكمال إفاداتهم.

بيان النيابة العامة

وجاء في بيان النيابة العامة في باكيركوي أن هذه العمليات تأتي في إطار مكافحة المواد المخدرة التي تهدد الصحة العامة وأمن المجتمع، مؤكدة أن التحقيقات لا تستهدف فقط تجار المواد المخدرة، بل تشمل أيضًا المتعاطين والمسهّلين لتداولها أو توفير أماكن استخدامها.

وأضاف البيان أن التحقيقات مستمرة ضمن خطة أمنية شاملة، وأنه تم اتخاذ قرارات التوقيف والتفتيش وإجراء الفحوصات البيولوجية بحق 25 مشتبهًا بهم، مع مواصلة العمل للوصول إلى جميع المتورطين في القضية