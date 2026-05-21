ترمب: لا نريد رسوما في مضيق هرمز وسنحصل على اليورانيوم

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا ترغب في فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستسعى للحصول على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأضاف ترمب للصحافيين في البيت الأبيض أن بلاده “ستحصل عليه”، معتبرا أن واشنطن لا تحتاج إليه ولا تريده، مشيرا إلى أنه “قد يتم تدميره بعد الحصول عليه”، وأن الولايات المتحدة “لن تسمح لإيران بحيازته”.

وفي السياق ذاته، قال ترامب إن واشنطن تجري مفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل “بطريقة أو بأخرى” لضمان تحقيق أهدافها، بما في ذلك منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة “تتحكم بالكامل” في مضيق هرمز عبر ما وصفه بحصار بحري “يشكل جدارا فولاذيا”، مشيرا إلى أن البحرية الأمريكية تمنع السفن من الوصول إلى إيران أو مغادرتها، وأن التقديرات تشير إلى خسائر إيرانية يومية تبلغ نحو 500 مليون دولار، مع تراجع كبير في القدرات الصاروخية الإيرانية.

وفي السياق الدبلوماسي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يأمل أن تسهم الوساطة الباكستانية في دفع المحادثات بين واشنطن وطهران نحو اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مسؤولين باكستانيين يتوجهون إلى طهران ضمن جهود الوساطة.

وحذّر روبيو من أن أي محاولة من إيران لفرض نظام رسوم على عبور مضيق هرمز “ستقوض بشكل كامل أي اتفاق دبلوماسي”، واصفا ذلك بأنه “غير مقبول” و”يشكل تهديدا للعالم”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه طهران مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 فبراير/شباط، وسط تحركات دبلوماسية تقودها باكستان عبر اتصالات مباشرة مع الجانب الإيراني.


 

